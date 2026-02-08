Meghan Markle senza Harry al galà di Beyonce: il look da diva dopo il flop in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle non si arrende dopo il flop del suo show in tv e senza Harry ci regala un look glamour che ha stregato tutti al galà di Beyonce. La duchessa di Sussex infatti non ha mai perso la sua passione per la moda e quando si tratta di stupire sul red carpet, puntando sull’outfit giusto, non sbaglia un colpo.

Meghan Markle elegante in black&white

La moglie di Harry è stata fra i protagonisti più ammirati di Fifteen Percent Pledge, il galà di raccolta fondi organizzato in onore di Tina Knowles, la madre di Beyonce. Per l’occasione Meghan Markle ha sfoggiato sul tappeto rosso un abito senza spalline e con un lungo strascico firmato Harbison Studio.

IPA

La duchessa di Sussex ha puntato sul Cloud Dancer, colore dell’anno secondo Pantone. Il tessuto del suo abito infatti era di un bianco ghiaccio con profili neri e un romanticissimo scollo a cuore, forse per celebrare l’imminente arrivo di San Valentino. Sofisticato ed elegantissimo, l’abito metteva in risalto la bellezza di Meghan, anche grazie alla presenza di uno spacco posteriore e di un mantello in velluto nero particolarmente lungo e capace di donare un tocco regale all’intero look.

IPA

Meghan ha scelto di indossare ai piedi un paio di sandali black firmati Stuart Weitzman con tacco a spillo e un cinturino super glam alla caviglia. Per quanto riguarda gli accessori la Markle ha sfoggiato degli orecchini con pietre nere a pendenti. Sul red carpet Meghan è apparsa sorridente e raggiante. Con un make up semplicissimo, capace di mettere ancora più in risalto la sua bellezza naturale. Di Harry nessuna traccia invece. Il duca di Sussex ha disertato l’evento, mandando la moglie da sola.

Meghan Markle, il flop in tv

Dopo l’addio alla famiglia reale, Meghan Markle ha cercato di diversificare la sua carriera con diversi progetti mediatici e imprenditoriali, ma non tutti hanno avuto il successo sperato. Fra i maggiori fallimenti il suo progetto televisivo As Ever, una serie che avrebbe dovuto raccontare storie di empowerment femminile. L’accordo con Netflix per la produzione della serie, che faceva parte di un contratto da 100 milioni di dollari firmato dalla coppia Sussex, è stato annullato nel 2022, nonostante l’alto investimento.

IPA

Il flop di As Ever è stato uno dei primi segni di difficoltà nella gestione della carriera televisiva di Meghan, che aveva puntato molto su questo progetto. Secondo quanto svelato da Page Six, la chiusura di As Ever avrebbe causato non pochi problemi a Netflix. I magazzini della società infatti sarebbero invasi dai prodotti concepiti da Meghan Markle, dai barattoli di marmellata alle decorazioni con petali sino alle candele.

“A quanto pare, ci sono due magazzini pieni di prodotti As Ever – ha spiegato un dipendente, rimasto anonimo -. Li stanno letteralmente regalando ai dipendenti: una persona interna se n’è andato con 10 prodotti gratis”. Il flop però non avrebbe fermato la Markle che ora sarebbe pronta a lanciare un nuovo progetto dedicato proprio a San Valentino.

Si tratta di una barretta di cioccolato bianco arricchito con granella di fiori commestibili. Il primo a riceverla è stato Harry in un video condiviso sui social dalla Duchessa. Il prezzo? 62 dollari.