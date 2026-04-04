Ecco perché ne abbiamo bisogno di un piccolo guardaroba low energy, compromesso perfetto anche per le giornate ''no''

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages low energy dressing vestiti

In un’epoca in cui i micro-trend di TikTok si susseguono alla velocità della luce e l’algoritmo impone un’estetica sempre più performativa, la vera avanguardia è premere il tasto pausa. Dimenticate l’affanno del “prossimo grande pezzo must-have” o l’ansia da prestazione da front row mattutino: il vero lusso contemporaneo, oggi, si misura in tempo ed energie risparmiate. Entra in scena il Low-Energy Dressing, la risposta della moda al burnout quotidiano. Un manifesto effortless chic dal potere profondamente antistress, che promette di rivoluzionare il nostro rapporto con lo specchio.

Ma questo “stile svelto” non ha nulla a che vedere con la sciatteria o la resa estetica. Al contrario, è un’autodifesa strategica, una pausa visiva contro la frenesia del fashion system. Scegliere abiti che non richiedono sforzo mentale significa riappropriarsi della propria energia emotiva per destinarla a ciò che conta davvero. È l‘evoluzione più rilassata e intimista del Quiet Luxury, dove la suprema sicurezza in sé stesse passa attraverso silhouette rassicuranti, texture che coccolano e un rifiuto netto delle costrizioni. Chi sceglie il Low-Energy dressing lancia un messaggio inequivocabile: non ho bisogno di urlare per farmi notare. La semplicità, dopotutto, è il più alto grado di sofisticazione.

Ma come si traduce questa filosofia mindful in un guardaroba quotidiano degno di un editoriale? La regola d’oro è l’armonia: palette neutre o polverose, assenza di loghi e materiali nobili che parlano attraverso il tatto ancor prima che con la vista.

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L’uniforme zero-stress ma sempre on point: 5 capi must-have

Fin qui tutto chiaro. Ma cosa significa, all’atto pratico, adottare un’uniforme antistress? Immaginatela come il rimedio definitivo alla decision fatigue mattutina: un guardaroba-rifugio composto da pezzi infallibili che dialogano tra loro a occhi chiusi. È la garanzia di un’eleganza sicura, che azzera lo sforzo cognitivo di dover creare abbinamenti complessi e accarezza il corpo senza mai costringerlo.

Ecco i capisaldi per costruire questa capsule salvifica, all’insegna di un lusso pacato e personalissimo!

La giacca primaverile destrutturata

Niente spalle rigide, rever severi o tessuti tecnici costrittivi. Il capospalla perfetto per la mezza stagione è un leggero spolverino fluido o un trench sfoderato, declinato in tonalità oatmeal, sabbia o verde salvia, da appoggiare sulle spalle o da annodare morbidamente in vita con assoluta nonchalance.

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Il pantalone tailored dal fit fluido

La fine definitiva della dittatura dello skinny e delle costrizioni sartoriali segna l’inizio di una nuova era di libertà. Il pantalone perfetto, eletto a pilastro del guardaroba low-energy, ha una vita alta ma incredibilmente rilassata, pensata per accarezzare la figura senza mai stringere. Le pence frontali regalano un volume architettonico e misurato, mentre la gamba ampia a palazzo asseconda ogni passo, tramutando la camminata in un incedere fluido e fluttuante.

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La camicia maschile oversize

L’emblema dell’eleganza sussurrata, rubata all’armadio di lui o scovata in una boutique vintage. In finissimo cotone oxford azzurro polvere o popeline bianco candido, la camicia maschile va rigorosamente portata morbida, mezza sbottonata, sovrapposta a una semplice canotta a costine in seta o cotone organico.

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Il maglione oversize in 100% cotone

Un girocollo ampio o uno scollo a V dalle proporzioni generose, ideale per il layering. La chiave è la freschezza materica e la caduta fluida del filato: una vera e propria “coperta di Linus” in versione primaverile, rassicurante, traspirante e incredibilmente chic, da tirare morbidamente sulle mani.

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Le flat shoes rasoterra

Il ground-level è la nuova altezza dell’eleganza. Abbassare i tacchi significa abbassare anche i livelli di cortisolo. Via libera a mocassini college in nappa burrosa, slippers essenziali o ballerine destrutturate (magari in mesh o suede), perfette per affrontare la giungla urbana con un incedere regale e leggero.

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La tote bag slouchy

Basta borse minuscole e scomode, manici e catenine che segano le spalle o a quelle rigide e pesantissime. La borsa dell’era Low-Energy è capiente, destrutturata e minimalista. Un morbido secchiello o una hobo bag in pelle martellata che accoglie la vita intera senza mai irrigidirsi, seguendo fluidamente le linee del corpo.

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L’intimo “Second-Skin”

Il vero lusso inizia dallo strato invisibile, quello a diretto contatto con la pelle. L’uniforme antistress bandisce ferretti costrittivi, pizzi rigidi e cuciture che segnano. Lo spazio intimo diventa un santuario di self-care: via libera a bralette impalpabili in seta o micromodal, top a coste dal supporto gentile e slip seamless in puro cotone organico. Un abbraccio invisibile che asseconda le forme naturali del corpo senza mai ingabbiarle, perché il comfort assoluto è il preludio irrinunciabile di ogni vera eleganza.

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Ridurre l’abbigliamento all’essenziale diventa, in ultima analisi, il gesto d’amore più sovversivo ed empatico che possiamo rivolgere a noi stesse. In una società che fagocita tendenze usa-e-getta e ci richiede una costante sovraesposizione, scegliere il Low-Energy Dressing si trasforma in un atto di pura ribellione couture. È un’estetica del benessere che va oltre il semplice apparire, invitandoci a riflettere su come ciò che indossiamo possa influenzare profondamente il nostro equilibrio interiore. Svestirsi del superfluo, abbandonare le silhouette costrittive e i colori saturi che reclamano attenzione a tutti i costi, significa creare uno spazio bianco, un momento di quiete per la nostra vera identità. Ci ricorda che l’eleganza non è mai una forzatura, ma un dialogo confidenziale tra il corpo e i tessuti che lo avvolgono.

Alla fine, abbassare il “volume” del proprio guardaroba è l’unico modo per far risuonare, chiara e limpida, la nostra voce più autentica. Semplificare non è mai una rinuncia, né un malinconico passo indietro; è, al contrario, l’affermazione di una sicurezza incrollabile.