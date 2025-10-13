Kate Middleton, il ritorno ai jeans skinny dopo due anni: il look casual che ha fatto sognare

IPA Kate Middleton

C’è un fascino unico in Kate Middleton quando sceglie la semplicità. Basta poco per ricordarci perché la Principessa del Galles è da sempre un punto di riferimento di eleganza naturale, anche quando abbandona tailleur e abiti sartoriali per tornare a un capo che tutte abbiamo nel guardaroba: i jeans. E, in questo caso, non un modello qualunque.

Dopo due anni di assenza, Kate è tornata a indossare i suoi amati jeans skinny, sfoggiati durante una visita al Bisham Abbey National Sports Centre per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Una ricorrenza importante, che la Principessa ha scelto di onorare con un look sobrio ma curato, perfetto per trasmettere un messaggio di vicinanza e normalità.

Il ritorno dei jeans skinny: Kate e la lezione di stile senza sforzo

Il denim, nella sua versione più classica e pulita, è stato il protagonista dell’outfit scelto da Kate. I jeans, firmati Mother, erano in un lavaggio scuro che slancia e valorizza la silhouette, con un taglio dritto che sfiora la caviglia. Un modello che unisce comfort e raffinatezza, capace di adattarsi tanto a un evento istituzionale quanto a un pomeriggio in famiglia.

Kate li ha abbinati a un top bianco a costine, infilato nei pantaloni con naturalezza, e a un blazer doppiopetto blu cobalto di Zara – una scelta sorprendente, considerando la sua abitudine di prediligere maison di lusso britanniche come Alexander McQueen o Catherine Walker. Ma è proprio qui che risiede la forza dello stile Middleton: la capacità di mescolare alto e basso, rendendo democratico anche il guardaroba reale.

Il blazer, dal taglio strutturato e leggermente oversize, aggiungeva quel tocco di formalità che equilibra il look. Il colore, un intenso blu cobalto, richiamava perfettamente il zaffiro dell’anello di fidanzamento ereditato da Lady Diana, uno dei gioielli più iconici della Corona.

Il tocco sporty-chic e i dettagli che fanno la differenza

Ai piedi, la Principessa ha scelto un paio di sneakers bianche Veja, modello Esplar, tra le più amate dalle fashioniste attente alla sostenibilità. Un piccolo gesto coerente con l’immagine di Kate, sempre più legata ai valori della responsabilità ambientale e della semplicità consapevole.

La sua chioma, curata come sempre, era lasciata sciolta in onde ampie e luminose, lo styling che ormai è diventato un tratto distintivo del suo look da working royal. Il trucco, luminoso e naturale, si concentrava su guance pesca e ombretti caldi, per un effetto radioso ma mai artificiale.

Il risultato è stato un look casual e impeccabile, che incarna perfettamente la nuova identità della Principessa del Galles: una donna reale ma accessibile, che non teme di mostrare la sua parte più autentica. Un equilibrio che Kate padroneggia alla perfezione, oscillando tra glamour e quotidianità.

Due anni dopo, lo stile che continua a ispirare

Il ritorno ai jeans skinny, che Kate non indossava dal 2023, ha un significato che va oltre la moda. È la dimostrazione di come certi capi, quando sono scelti con gusto e sicurezza, non passano mai davvero di moda. E soprattutto, di come Kate Middleton riesca a reinventare anche il più semplice dei look con grazia e personalità.

A due anni di distanza, quell’uscita resta tra le più ricordate del suo stile off-duty: un equilibrio perfetto tra eleganza e spontaneità, dove ogni dettaglio – dal blazer Zara alle sneakers Veja – racconta la storia di una donna che non ha bisogno di ostentare per brillare.

Dopotutto, Kate Middleton non segue le tendenze: le crea, con la naturalezza di chi sa che il vero stile nasce sempre dalla semplicità.