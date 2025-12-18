Kate Middleton in versione pit girl: jeans aderenti e zeppe alte

Kate Middleton non ha paura di passare dagli abiti di gala scintillanti a look sportivi, seducendo con jeans skinny e zeppe vertiginose

Kate Middleton non ha paura di affrontare le sfide più estreme in fatto di look. È in grado di passare dagli abiti di gala scintillanti di Catherine Walker ai tailleur strutturati di Alexander McQueen, così come indossa con disinvoltura jeans, sneaker e zeppe alte.

Kate Middleton, dal cappotto con pelliccia all’abito bon ton

Nelle sue recenti uscite natalizie, abbiamo visto Kate Middleton indossare per il concerto all’Abbazia di Westminster il cappotto verde con collo di pelliccia di Catherine Walker e la preziosa gonna in tartan con cristalli, firmata Miu Miu.

Mentre al pranzo di Natale, ospitato da Re Carlo a Palazzo, ha sfoggiato un abito rosso a pois bianchi con fiocco al collo, di Alessandra Rich che ha praticamente firmato tutti i capi a pois che Kate ha nell’armadio.

In entrambi i casi la Principessa del Galles ha scelto look piuttosto formali ed eleganti. D’altro canto, lo richiedevano gli eventi cui ha partecipato.

Ma molto spesso l’abbiamo vista con outfit più casual che comprendono anche sneaker, come le Superga, giacconi di Burberry e jeans. Insomma, Kate interpreta ogni momento della sua vita “lavorativa” in modo adeguato e senza troppi imbarazzi.

Kate Middleton, jeans attillati e zeppe

Così, non si è fatta troppi problemi nel lontano 2016 a presentarsi in pista come una vera pit girl. Kate era ospite nello stand della Landrover durante l’America’s Cup World Series a Portsmouth e ha lasciato tutti senza fiato quando è arrivata.

L’allora Duchessa di Cambridge indossava una t-shit blu e grigia del team Landrover, jeans skinny scuri, molto attillati e un paio di scarpe scamosciate con zeppa alta in corda, precisamente le Monsoon ‘Fleur’ che lei adorava. Infatti, in quegli anni indossava molto spesso le espadrillas alte quando si vestiva in modo informale. Per lei era la soluzione intermedia tra le sneaker molto sportive e le décolleté coi tacchi.

Le zeppe sono per ora l’unica eccezione che Lady Middleton si è concessa rispetto al dress code di Corte. Ha sfidato persino la Regina Elisabetta che detestava quel tipo di scarpe.

Comunque sia, allora, nel 2016, sedusse tutti con questo outfit sportivo, completato da una pettinatura audace: capelli sciolti, vaporosi e coi boccoli. Infine, sapientemente, non portava gioielli impegnativi, a eccezione del suo anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, ma quello lo indossava sempre. Solo ora lo sostituisce a volte con la fede dell’eternità che le ha regalo William. Infatti, indossava solo un piccolo paio di orecchini a forma di cuore.

L’esperta reale Danielle Stacey ha commentato: “Il gusto per l’abbigliamento della Principessa del Galles è sempre stato attentamente ponderato e strategico sotto molti aspetti. Sebbene sia una maestra della diplomazia sartoriale durante le visite di Stato e i tour reali, dedica molta attenzione ai suoi outfit per gli impegni quotidiani. Potrebbe trattarsi di indossare un paio di orecchini di uno stilista locale in Galles o di un look a tema, come indossare un blazer giallo in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale nel 2023″.

Ha continuato: “Kate non ha mai avuto paura di indossare un look in stile marinaro, e così nel corso degli anni abbiamo visto di tutto, dagli abiti e cappotti ispirati alla marina di Alexander McQueen alla maglieria a righe di Erdem. La principessa ha spesso scelto di indossare maglie da allenamento delle organizzazioni che sostiene per alcuni dei suoi impegni più sportivi.”