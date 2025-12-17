Kate Middleton in rosso per il pranzo di Natale, ma tradisce le aspettative

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton con William e i bambini ha partecipato al tradizionale pranzo di Natale, offerto da Re Carlo a Palazzo, che riunisce l’intera Famiglia Reale, anche i parenti più lontani. Quest’anno c’erano proprio tutti, tranne ovviamente l’ex Principe Andrea.

Kate Middleton in rosso per il pranzo di Natale

Per l’occasione Kate Middleton ha scelto di indossare un look rosso. E non è un caso, infatti, il rosso è il colore che indossa almeno una volta all’anno, ossia il mese di dicembre. Per lei è una sorta di dress code. Dalle sciarpe e gonne in tartan agli abiti e accessori color fuoco, prima di Natale la Principessa del Galles indossa almeno un capo di questo colore.

Anche se il 25 dicembre alla messa con Sua Maestà non lo ha mai portato. Ha osato però con un cappotto bordeaux l’anno in cui c’era anche Meghan Markle.

Comunque, l’abito rosso di quest’anno lo ha sfoggiato al pranzo di Natale che il Re organizza a Palazzo prima di trasferirsi a Sandringham per le Feste.

Kate è stata immortalata al suo arrivo in auto con William. E dalle foto si è potuto notare che indossava un abito di seta rosso con a pois bianchi e decori floreali con fiocco al collo, uno dei suo must have bon ton. I capelli erano pettinati in un semiraccolto fissato con un grande fiocco di velluto nero, secondo il più classico degli stili natalizi.

Per quanto Kate sia elegantissima e molto raffinata, il suo look natalizio non è all’altezza delle aspettative. Infatti, è apparso un po’ troppo bon ton. Forse avrebbe potuto osare con qualcosa di più moderno e meno scontato o rinunciare a qualche fiocco.

Kate Middleton, Charlotte in bordeaux

Sul sedile posteriore dell’auto, guidata da papà William, c’erano George, Charlotte e Louis. La Principessina ha sfoggiato un abito in velluto bordeaux, perfettamente coordinato con quello di mamma Kate. Mentre suo fratello George indossava una giacca blu, una camicia bianca e una cravatta. Il piccolo Louis era forse il più sportivo dei tre con una semplice camicia celeste.

Kate Middleton, Eugenia e Beatrice di York sorridenti

Al pranzo con Re Carlo si sono unite anche Eugenia e Beatrice di York con le loro famiglie. Ovviamente Andrea e Sarah Ferguson non sono stati invitati dopo lo scandalo Epstein.

Malgrado la situazione dei genitori, le due cugine di William sono apparse serene e sorridenti, pronte a festeggiare il Natale con lo zio. In particolare Eugenia è stata avvistata con degli orecchini a forma di bastoncino di zucchero.

Kate Middleton e gli altri ospiti di Re Carlo

Tra i vari ospiti di Carlo e Camilla a Palazzo c’erano Edoardo e Sophie di Edimburgo coi figli, la Principessa Anna, tra i membri senior della Famiglia Reale. Ma come detto, questo pranzo è aperto anche ai parenti più alla lontana.

Quindi c’erano il Duca di Kent, recentemente rimasto vedovo, probabilmente il più anziano degli invitati coi suoi 90 anni. Lady Helen Taylor, figlia del Duca e della Duchessa di Kent, Daniel Chatto e Lady Sarah Chatto con il figlio Samuel, la principessa Alexandra, unica figlia del principe George, duca di Kent e della principessa Marina di Grecia e Danimarca e David Armstrong Jones che è arrivato a Palazzo in bicicletta.

Agli ospiti si è aggiunta anche la tata dei figli di William e Kate, Maria Borrallo, immortalata sul sedile posteriore dell’auto dei Principi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!