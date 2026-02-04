Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è recata nel Galles per il suo primo impegno settimanale di lavoro. La Principessa ha visitato alcune aziende tessili artigianali, tra cui la Hiut Denim, un brand un tempo molto apprezzato da Meghan Markle. E il risultato è chiaro a tutti.

Kate Middleton conquista il Galles

Kate Middleton si è recata nel paese di cui porta il titolo di Principessa, il Galles, per visitare a Melin Tregwynt, un lanificio che produce coperte e cuscini con tessuti realizzati secondo tecniche tradizionali.

Kate si è presentata in azienda con un cappotto dalla fantasia optical, realizzato proprio con la stoffa locale e ha persino infranto le sue regole di stile nell’indossarlo. Infatti, la moglie di William privilegia look monocolore e raramente dai colori sgargianti. Anche se sotto il capospalla ha scelto un completo verde oliva di Victoria Beckham.

La Principessa del Galles ha conquistato tutti, mostrandosi molto interessata al lavoro dei tessitori. Si è persino seduta a un telaio del rammendo e ha fatto un paio di cose, conquistandosi una posizione di apprendista in fabbrica. La direttrice ha commentato l’incontro con Kate con parole piene di entusiasmo, non solo perché la sua ospite era molto attenta a quanto le veniva spiegato ma anche perché ha saputo mettere le persone subito a loro agio.

Getty Images

Kate Middleton mette in ombra Meghan Markle

Successivamente, Kate si è recata a Cardigan per visitare un’azienda a conduzione familiare che produce denim, la Huit denim. Il brand è noto a Palazzo, perché era tra i preferiti di Meghan Markle quando ancora viveva in Gran Bretagna e lavorava per la Corona.

La Duchessa del Sussex indossò i loro jeans skinny a vita alta durante una visita al Castello di Cardiff, nel 2018. Si trattava del suo primo tour in Galles ed era accompagnata da Harry.

Con quei jeans Meghan fece conoscere il brand a tutto il mondo, creando “l’effetto Meghan”, ossia lo stesso effetto di Kate che quando indossa un capo di abbigliamento, questo va subito esaurito.

All’epoca un portavoce dell’azienda dichiarò alla BBC: “Quando Meghan Markle ha indossato i nostri jeans, avevamo la stampa mondiale a casa nostra, quindi i nostri grandi maestri [lavoratori], come li chiamiamo noi, si sono abituati a essere presenti nelle cose… fa bene agli affari”.

Getty Images

Malgrado la notorietà che il brand ha ricevuto grazie a Meghan, Kate è riuscita a offuscarne il ricordo con la sua visita in fabbrica.

La Principessa del Galles ha conquistato il cuore di tutti con la sua spontaneità e con il suo vivo interesse. Persino il cucciolo dell’azienda si è affezionato a lei, andando prima a conoscerla e poi ha preteso le sue coccole.