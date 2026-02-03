Kate Middleton infrange le regole e osa col cappotto optical sgargiante

Kate Middleton infrange il suo dress code e indossa un cappotto a fantasia, in stile anni Sessanta, e conquista tutto il Galles: stupenda

Kate Middleton, icona di stile, si è recata in Galles per visitare un lanificio che crea coperte e altri prodotti unici utilizzando tecniche tradizioni e un’azienda di denim a conduzione famigliare che produce jeans unici per alcuni stilisti di nuova generazione. In linea con il tema del suo tour, la Principessa ha incantato, osando con un cappotto anni Sessanta, dalla fantasia optical.

Kate Middleton, prima uscita della settimana tra coperte e jeans

La settimana lavorativa di Kate Middleton è iniziata con un breve viaggio da sola nel Galles, terra di cui è Principessa. La moglie di William ha visitato alcune aziende locali che sono eccellenze nella produzione di tessuti e capi di abbigliamento realizzati secondo tecniche artigianali antiche.

Prima tappa del tour è stata a Melin Tregwynt dove oltre 40 persone si occupano di creare coperte di lana, sciarpe e cuscini, venduti in tutto il mondo. Kate, accompagnata dalla direttrice Louise Clarke, ha visitato il mulino che ancora oggi viene utilizzato per la produzione dei tessuti.

La Principessa del Galles si è intrattenuta coi tessitori che le hanno spiegato la tessitura gallese a doppio tessuto, una tecnica che produce coperte spesse e reversibili con motivi invertiti su entrambi i lati.

Kate Middleton e la passione per i tessuti

Kate ha sperimentato già altre volte la tessitura con telaio. È molto appassionata al settore, anche perché il suo bisnonno Noel Middleton era proprietario e amministratore della William Lupton & Co, a Leeds, nello Yorkshire, dove venivano fabbricati tessuti.

Per questo durante la visita, era sinceramente interessata a come si svolgeva il lavoro. Clarke ha commentato: “È stata fantastica con tutti. È così facile parlare con lei. A volte mi innervosisco un po’ durante le visite, ma oggi mi sono sentita davvero rilassata. Dal momento in cui è arrivata, è stato come chiacchierare con qualcuno che era capitato qui in visita”. E ha proseguito: “Si capiva che voleva davvero essere qui; non si trattava solo di spuntare una casella”.

Kate ha voluto provare in prima persona a utilizzare i macchinari quando è stata condotta nel capannone del rammendo. “Ha provato a rammendare, ha avviato il telaio e ha fatto un nodo. Così, quando siamo usciti dal rammendo, le ho detto: ‘Potresti essere la nostra nuova apprendista’”.

Kate Middleton rompe le regole col cappotto optical

La Principessa ha voluto rendere omaggio al paese che la stava ospitando, scegliendo un look con il quale ha infranto le regole del dress code.

Infatti ha indossato un grazioso cappotto realizzato a Melin Tregwynt, in stile anni Sessanta, con una stoffa a fantasia optical, rose ripetute all’infinito dai colori molto vivaci, tra cui dominante è l’arancione.

Di solito Kate preferisce outfit monocromatici con colori non particolarmente brillanti, quando si tratta di visite ufficiali, specialmente in inverno. Anche se non vanno dimenticati i suoi abiti gialli o blu elettrico. Ma appunto si trattava di mise monocolore.

Qui invece ha fatto un’eccezione indossando un capospalla a fantasia e per di più dai colori sgargianti. Ma per compensare, sotto il cappotto ha indossato un completo composto da lupetto e pantaloni verde oliva, firmati Victoria Beckham. E ai piedi ha indossato le sue décolleté preferite di Gianvito Rossi. Mentre ha pettinato i lunghi capelli in un semi-raccolto e con grandi boccoli.

La visita di Kate si è conclusa in una fabbrica di jeans, particolarmente apprezzata da Meghan Markle quando era al servizio della Regina.