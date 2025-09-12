Kate Middleton in fabbrica, grembiule e capelli raccolti: mai vista così

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è letteralmente rimboccata le maniche, quando ha aiutato a realizzare delle stampe durante la sua visita alle fabbriche tessili, nel Suffolk e nel Kent. La Principessa del Galles si è tolta la giacca, ha indossato un grembiule e ha raccolto i capelli per dare il suo contributo in fabbrica, dimostrando le sue abilità artigianali.

Kate Middleton lavora in fabbrica

Kate Middleton ha visitato due aziende tessili giovedì 11 settembre. La moglie di William ha voluto rendere omaggio ai tessuti britannici, indossando un tailleur pantaloni della stilista inglese, Bella Freud, in principe di Galles, che le stava divinamente.

Ma non ha esitato un attimo, quando le è stato chiesto di dare una mano nel realizzare delle stampe per tessuti. La proposta le è arrivata durante la visita alla azienda Marina Mill di Cuxton, specializzata nella produzione di tessuti jacquard da oltre 300 anni.

Alla Principessa è stato chiesto se voleva provare a stampare un disegno utilizzando la serigrafia. Ovviamente Kate non ha opposto resistenza. Come è noto, ama molto i lavori manuali, specialmente se hanno a che fare con la creazione artistica. In fondo, è laureata in storia dell’arte.

Getty Images

Kate Middleton resta a maniche corte e indossa il grembiule

Avendo a che fare con tinture e inchiostri, Lady Middleton non si sarebbe sentita libera di mettersi all’opera col rischio di sporcare il suo tailleur nuovo, tra l’altro con dei prodotti che difficilmente si possono smacchiare.

Così, si è tolta la giacca ed è rimasta a mezze maniche. Le è stato dato un grembiule nero per proteggere i vestiti, che ovviamente Kate ha indossato stringendoselo in vita tanto da sottolineare ulteriormente la sua silhouette filiforme.

Per evitare che i capelli lunghi finissero nell’inchiostro col rischio di sbavare il disegno, la Principessa li ha raccolti in uno chignon alto.

Getty Images

Sistemato l’abbigliamento, a quel punto era pronta per stendere il colore sulla serigrafia incisa, aiutandosi con una spatola. Kate ha eseguito la sua stampa, seguendo passo a passo le istruzioni che le sono state fornite e a lavoro compiuto è stata molto soddisfatta del risultato ottenuto.

Seguendo il protocollo di Corte, il repentino cambio di look della Principessa del Galles non è avvenuto davanti ai suoi ospiti e men che meno davanti agli obietti dei fotografi o alle telecamere.

Kate Middleton, il protocollo per cambiare look in pubblico

Infatti, esiste una regola precisa del Palazzo secondo la quale i membri della Famiglia Reale non possono nemmeno togliersi il cappotto, se non lo possono fare privatamente, cioè in una stanza in cui devono restare soli coi loro assistenti. Questo perché è considerato inopportuno e una violazione della loro privacy, togliersi anche solo un capospalla davanti alle persone che non siano i loro assistenti.

Getty Images

Dunque, non potremo mai sapere se Kate si è raccolta i capelli da sola oppure sia stata aiutata da mani esperte. A giudicare dalla perfezione dello chignon, probabilmente è più corretta la seconda opzione.

Lady Middleton è stata molto soddisfatta delle visite fatte alle due aziende tessile, ha sempre elogiato e incoraggiato questo tipo di attività, anche perché i suoi antenati da parte di padre erano dei produttori e mercanti di lana.