Kate Middleton esce a sorpresa e viene assalita dalla folla

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è presentata a sorpresa con William al Borough Market ed è stata assalita dalla folla che non si aspetta di incontrare tra un chiosco e un locale la Principessa del Galles. Non contenta, la futura Regina ha ulteriormente stupito improvvisandosi barista.

Kate Middleton indossa il grembiule tra birre e crumble

Dopo averla vista con un look d’alta rappresentanza alla cerimonia del Commonwealth Day durante la quale ha quasi abbracciato suo marito William, ritroviamo Kate Middleton immersa in tutt’altra atmosfera. Infatti, la Principessa del Galles, accompagnata dal Principe, ha fatto un giro enogastronomico nei birrifici più noti di Londra.

Getty Images

La visita inaspettata ha davvero sorpreso tutti, soprattutto quando Kate e William hanno indossato un grembiule e si sono messi a tagliare il formaggio e a distribuire crumble con crema pasticcera. Lady Middleton si è perfino preparata un cappuccino, come se fosse nella sua cucina di Forest Lodge.

Inutile dire che si è creata la fila per essere serviti dai Principi. D’altro canto, la coppia è la più amata della Famiglia Reale. I britannici in particolar modo hanno una vera e propria adorazione per Kate, quasi una nuova Diana, sperando per lei in un destino più felice rispetto a quello della compianta suocera.

Getty Images

Kate e William hanno visitato la Southwark Brewing Company dove hanno assistito al procedimento per fare la birra e hanno annusato alcuni ingredienti e mescolato la birra nel bollitore. Per farlo Lady Middleton si arrampicata su una scaletta di metallo priva di protezione. Ma non sembrava particolarmente impressionata, al contrario lei e il marito erano molto divertiti.

Getty Images

D’altro canto, è nota la passione di Will per la pinta. Il Principe era un assiduo frequentatore di pub, anche se da quando è diventato padre ha ridotto un po’ le visite.

La coppia si è recata anche a Fabal Beerhall, un birrificio indipendente, che usa solo ingredienti inglesi, e ha la particolarità di essere tutto al femminile.

Kate Middleton e William assaliti dalla folla

L’apparizione dei Principi del Galles al Borough Market non era stata annunciata preventivamente dal Palazzo. Quasi come una coppia normale William e Kate si sono mossi a piedi tra localini, enoteche e bancarelle, mentre la gente era stupita nel vederli.

Senza farsi troppi problemi di sicurezza, anche se avevano la scorta, Will e Kate hanno lasciato che la gente li circondasse. Non hanno mai mostrato nervosismo o stizza. Erano invece di ottimo umore, finalmente liberi da certe formalità. In particolare, il Principe era interessato ai formaggi, tanto da proporre di andare in giro per le bancarelle a distribuire le fette che aveva tagliato personalmente.

Infine, la coppia ha navigato lungo il Tamigi su una barca di salvataggio, indossando gli appositi giubbotti, mentre si recava alla Tower Station della RNLI.

Getty Images

Kate Middleton, blazer e camperos

Data la visita informale al mercato, Kate ha optato per un look casual ma raffinato. Infatti, non ha rinunciato alla giacca, indossando un blazer in principe di Galles, abbinato a un paio di pantaloni scuri e a una camicia celeste. Mentre, altro dettaglio inusuale, ha scelto dei camperos in suede grigio con tacco midi largo.

Getty Images

Ha lasciato i capelli sciolti, malgrado le numerose attività col cibo, e i gioielli ridotti al minimo. Anche se ha portato il suo anello di fidanzamento.