Kate Middleton indossa nuovamente la tiara: la richiesta di Re Carlo

Kate Middleton torna a portare la tiara e l'abito di gala al Castello di Windsor: è una precisa richiesta di Re Carlo che le ha dato un compito speciale

Kate Middleton indossa nuovamente la tiara e l’abito di gala su esplicita richiesta di Re Carlo che ha dato a lei e a William un ruolo determinante durante la visita di Stato del Presidente nigeriano.

Kate Middleton, dalla birra alla tiara

Kate Middleton riesce ad adattarsi perfettamente a tutte le circostanze in cui si trova, interagendo senza disagio sia con capi di Stato complicati come Donald Trump sia coi bambini o con le persone che incontra al mercato.

Così, nell’arco di una settimana abbiamo visto la Principessa del Galles indossare un formale abito-cappotto blu navy di Catherine Walker per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day ma anche un paio di stivali camperos per far visita a dei birrifici e per salire su una barca di salvataggio lungo il Tamigi.

Kate è sempre perfetta nell’intrattenere i suoi ospiti, spaziando da argomenti di interesse sociale, come l’educazione e la salute mentale, a confessioni più personali. Mentre spillava la birra insieme a William ha quindi raccontato che dopo la diagnosi di cancro deve limitare il consumo di alcol e ha dichiarato di essere più consapevole sulle quantità.

Se giovedì 12 marzo è andata in gita al Borough Market di Londra, fra qualche giorno Kate indosserà nuovamente la tiara. Infatti, Re Carlo ha previsto per lei e per William un ruolo di rappresentanza durante la visita di Stato in Gran Bretagna del Presidente nigeriano, che si terrà dal 18 al 19 marzo.

Kate Middleton, il programma della visita di Stato

Si tratta della prima visita di Stato del 2026. Ma l’incontro ha una particolare importanza storica, perché è da 37 anni che un leader nigeriano non mette piede ufficialmente nel Regno Unito.

Invece, Carlo è stato nel Paese africano quattro volte, nel 1990, 1993, 2006 e 2018, ma sempre in qualità di Principe del Galles. Dunque, è la prima occasione in cui si presenta a un capo di Stato nigeriano come Re.

Sebbene i dettagli della visita non siano stati ancora comunicati da Palazzo, si ritiene che la Famiglia Reale si atterrà al consueto schema.

Dunque, William e Kate Middleton andranno ad accogliere l’ospite all’aeroporto per saluto di benvenuto e lo scorteranno al Castello di Windsor dove sarà ricevuto da Carlo e Camilla. È probabile che i Sovrani con il loro ospite sfileranno in carrozza.

Generalmente, viene data una cena di Stato. Anche in questo caso sarà organizzata a Windsor perché Buckingham Palace è inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione.

Kate Middleton, il look per la cena di gala al Castello

Al banchetto, oltre a Carlo e Camilla, saranno presenti anche Kate e William. Questa sarà l’occasione per Lady Middleton di indossare la tiara. Potrebbe scegliere la Lover’s knot, appartenuta a Diana, perché è quella che porta più spesso.

Ovviamente avrà un abito lungo, molto formale. Dunque, quasi certamente eviterà le spalle nude. Kate è solita affidarsi per questi capi importanti ai suoi stilisti di fiducia, Alexander McQueen o Jenny Packham.