Kate Middleton, il gesto con la mano tradisce una grande intimità

Kate Middleton si è lasciata andare a un gesto affettuoso con William durante il Commonwealth Day: è un comportamento raro ma di grande significato

Kate Middleton e William

Kate Middleton e William si sono mostrati molto uniti e in perfetta armonia durante la cerimonia del Commonwealth Day che si è tenuta lunedì 9 marzo nell’Abbazia di Westminster. La coppia si è schierata a sostegno di Re Carlo e ha dato il meglio di sé per far fronte contro le proteste in difesa della Monarchia. Per questo ha ostentato il legame profondo che la unisce, per dare un senso di solidità alla Corona e alla Famiglia Reale, in un momento di grave difficoltà.

Kate Middleton , il gesto di grande confidenza

Raramente William e Kate Middleton compiono gesti in pubblico che rivelino l’affetto che li lega. Non sono mai apparsi a qualche evento, anche quando non è formale, arrivando mano nella mano, come invece fanno sempre Harry e Meghan Markle.

D’altro canto, non sono semplicemente dei personaggi pubblici, ma rappresentano la Monarchia britannica e in molte circostanze fanno le veci del Re. Dunque, non sarebbe appropriato comportarsi come divi che sfilano sul red carpet.

Anche se negli ultimi tempi, soprattutto dopo la malattia di Kate, si sono dimostrati più calorosi l’uno rispetto all’altra e anche più espansivi, spesso raccontano momenti di vita privata, riguardanti anche i figli.

Questo cambiamento di prospettiva giustificherebbe persino il saluto confidenziale che la Principessa del Galles ha rivolto al fotografo di Corte mentre si trovava nell’Abbazia di Westminster, seduta in prima fila accanto a William. Un semplice “ciao” che ha entusiasmato i sostenitori di Kate.

Kate Middleton, il tenero gesto nei confronti di William

Sebbene non si presentino mai mano nella mano e – anche quando è previsto dal protocollo – non si danno mai un bacio sulla bocca ma solo sulla guancia, sempre più spesso li vediamo toccarsi amorevolmente sulla schiena o sul braccio. Un gesto di grande confidenza, ma nello stesso tempo molto composto, che però è indice di come stiano cambiando il modo di porsi della Famiglia Reale in pubblico, anche di chi, come William e Kate, è sempre stato molto attento alle formalità.

Così, durante la cerimonia del Commonwealth Day, mentre stavano chiacchierando con qualcuno, Kate ha appoggiato il suo braccio sulla schiena di William, quasi una sorta di abbraccio, indugiando con la mano sulla giacca blu navy del marito, perfettamente coordinata al suo cappotto di Catherine Walker.

Questo gesto, che tradisce la grande intimità tra William e Kate, indica anche il loro reciproco sostegno. Sia lui che lei spesso cingono la schiena del coniuge in pubblico, quasi a sorreggere e aiutare o indirizzare l’altro.

In questo caso, Lady Middleton probabilmente ha voluto dimostrare tutto il suo appoggio al marito per il quale prova un sincero affetto. Tra l’altro, non va dimenticato che è proprio nell’Abbazia di Westminster che si sono sposati quindici anni fa.

Kate Middleton, cosa dice il protocollo

Non esistono regole definite dal protocollo di Corte su come i membri della Famiglia Reale debbano comportarsi in pubblico l’uno rispetto all’altro. Secondo la tradizione, è preferibile mantenere un atteggiamento neutro e un comportamento formale, anche tra marito e moglie.

Il protocollo lascia molto al buon senso delle singole persone, anche perché molto dipende dai ruoli che sono ricoperti a Palazzo e dal contesto in cui ci si trova.