Kate Middleton, il tailleur è perfetto. Ma con le mani è un disastro

Kate Middleton incanta col tailleur pantaloni di Bella Freud, ma le mani in tasca e sulla pancia sono uno scivolone di stile

Kate Middleton ha indossato il perfetto tailleur pantaloni, firmato Bella Freud, per visitare alcuni produttori tessili nel Suffolk e nel Kent. La Principessa del Galles è di un’eleganza strabiliante ma combina un disastro con le mani. Le infila nelle tasche con un gesto poco elegante e continua a toccarsi la pancia, come faceva in passato, prima dell’intervento chirurgico. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, uscita in solitaria

Kate Middleton ha fatto fronte al secondo impegno in solitaria, ossia senza William. La coppia infatti in una settimana è apparsa due volte in pubblico, prima al Museo di Storia Naturale a Londra e poi nell’Istituto femminile a Windsor per onorare la Regina Elisabetta.

Ma domenica 7 settembre Kate era già comparsa sola alla partita della nazionale femminile di rugby e adesso, giovedì 11 settembre, si è recata nel Suffolk e nel Kent per visitare delle aziende tessili.

L’uscita della Principessa del Galles è avvenuta all’indomani dello storico colloquio tra Harry e suo padre Carlo. E molti hanno pensato che il doppio impegno fuori città fosse una strategia per scongiurare la possibilità di un incontro col cognato. William sicuramente non l’avrebbe approvato.

Kate Middleton, il tailleur in principe di Galles di Bella Freud

In ogni caso, Kate non è apparsa turbata dai recenti fatti che hanno riguardato il Sovrano e Harry. Anzi, è arrivata agli appuntamenti di lavoro raggiante, sorridente e piena di energia.

Poiché al centro della visita era la produzione di tessuti, la Principessa ha voluto esaltare la maestria degli artigiani locali, indossando non solo un tailleur pantaloni della stilista inglese, Bella Freud, ma realizzato anche in principe di Galles bianco e nero, un tessuto che come dice il nome stesso è originario della Gran Bretagna.

Il completo è composto da una giacca monopetto con tasche laterali e bottoni neri e un paio di pantaloni a sigaretta. Kate lo ha abbinato a una blusa nera di Boden, una cintura in pelle e un paio di décolleté nere in suede, firmate Stuart Weitzman. Ha poi impreziosito il look con gli orecchini di Daniella Draper, in oro e diamanti, da 2.832 euro circa.

I capelli, al centro di una violenta polemica per la tinta bionda, sono portati sciolti con onde sulle punte.

Kate è da sempre promotrice dell’industria tessile britannica e del suo ruolo come voce culturale e creativa del Regno Unito. Anche perché ha legami familiari con il settore, poiché i suoi antenati paterni erano proprietari della William Lupton & Co, con sede a Leeds, un’azienda che produceva e commerciava lana.

Kate Middleton, scivolone di stile con le mani

Kate è apparsa serena e di buon umore, Non ha mai perso il sorriso un attimo. È andata a salutare le persone, a stringere loro le mani, ha chiacchierato un gruppo di bambini che erano entusiasti di poterla incontrare, ha abbracciato i suoi ospiti.

Ma ha commesso anche un errore di stile. Contro ogni regola di bon ton, ha infilato una mano nella tasca dei pantaloni, un gesto considerato poco elegante. Questo vale non solo per le Principessa, ma è una regola di buona educazione non mettere le mani in tasca quando si parla con qualcuno. Di fatto, forse, è la prima volta che Kate casca in un simile errore.

Ma c’è dell’altro. La Principessa si è toccata più di una volta la pancia con la mano, quasi volesse proteggersela. In passato, prima dell’operazione all’addome, lo faceva spesso. Dunque, molti hanno pensato che potesse avere qualche disturbo, anche semplicemente di digestione, sebbene il suo volto non ha mai tradito alcuna sofferenza. E poi è sembrato che quasi volesse aggiustarsi i pantaloni, afferrandoli per la cintura, come se fossero un po’ larghi.