Kate Middleton fa di tutto per evitare Harry: il Palazzo la riempie di impegni

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sta evitando Harry. Almeno è quello che sembra, se si guardano gli impegni che ha preso nella settimana in cui suo cognato è tornato a Londra. Anche se il Duca di Sussex è riuscito ad ottenere il colloquio più importante, quello con suo padre Carlo. Nella serata del 10 settembre si è infatti recato a Clarence House per un faccia a faccia.

Kate Middleton, un’agenda piena di impegni

Kate Middleton è tornata al lavoro lo scorso 4 settembre, subito dopo che i suoi tre figli George, Charlotte e Louis. In meno di una settimana si è mostrata in pubblico tre volte, prima al Museo di Storia Naturale dove è stata ferocemente criticata per i suoi capelli biondi, poi alla partita di rugby femminile dove ha sfoggiato un magnifico tailleur di Alexander McQueen e infine lunedì 8 settembre quando ha reso omaggio alla Regina Elisabetta visitando con William il National Federation of Women’s Institute. E lì ha svelato quanto suo marito sia esigente sui brownie.

Ma i suoi impegni non sono terminati qui. Infatti, proprio giovedì 11 settembre la Principessa del Galles ha due importanti visite, prima a Sudbury Mills, nel Suffolk, e poi a Marina Mill, a Cuxton, nel Kent. Questi appuntamenti sono organizzati per “celebrare le competenze e l’artigianato dei produttori tessili britannici”, spiega Kensington Palace.

Poi, venerdì, con tutta probabilità William e Kate si trasferiranno ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna, per trascorrere il weekend come è loro abitudine, se non hanno altri incontri ufficiali o obblighi di Corte.

Insomma, il Palazzo sembra aver riempito l’agenda di Lady Middleton proprio nei giorni in cui Harry si trova a Londra, per evitare un possibile incontro tra i due.

Kate Middleton, incontro sfiorato con Harry l’8 settembre

In effetti, lo scorso lunedì 8 settembre, quando il Duca del Sussex è arrivato a Londra, Kate ha accompagnato senza preavviso suo marito William all’istituto femminile di cui Elisabetta II è stata presidentessa fino alla morte.

Questa uscita non era programmata, il Palazzo aveva previsto solo la presenza del Principe del Galles, che in quanto nipote della defunta Sovrana, andava a renderle omaggio nel suo terzo anniversario della morte celebrandone il lavoro svolto in vita.

Ma all’ultimo, appunto, si è unita Kate. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, la partecipazione della Principessa del Galles è resa necessaria, per evitare che potesse essere esposta all’attenzione mediatica o a un’eventuale richiesta di Harry di incontrarla.

Spiega la James: “Abbiamo già visto Harry filmato senza preavviso, mentre amava provocare incontri spontanei. L’uscita di William a Sunningdale avrebbe potuto lasciare una futura regina sola e socialmente vulnerabile se fosse stata fatta una richiesta per il tè pomeridiano”.

Harry infatti l’8 settembre si è recato sulla tomba della nonna, che si trova all’interno della cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Come è noto, l’Adelaide Cottage, dove vivono William e Kate, è lì vicino.

Quindi, sapendo che la cognata era a casa, Harry avrebbe potuto approfittarne per chiederle un incontro e a quel punto si sarebbe creata una situazione imbarazzante per la Principessa. Rifiutare infatti avrebbe potuto creare un incidente diplomatico, mentre accettare avrebbe potuto essere compromettente.

Inoltre, William non ne vuole più sapere del fratello e Kate è totalmente dalla parte del marito. Dunque, la soluzione più semplice trovata dal Palazzo è stata quella di riempire l’agenda di Lady Middleton con un’uscita fuori programma.