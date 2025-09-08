Harry è arrivato a Londra, ma Re Carlo e William lo ignorano

Harry è atterrato a Londra. In quattro giorni spera di incontrare suo padre, Re Carlo, ma per ora non ci sono accordi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry

Harry è arrivato: il Principe è atterrato all’aeroporto di Heathrow dopo un viaggio di 11 ore che lo ha portato dalla California a Londra dove dovrebbe soggiornare per quattro giorni durante i quali spera almeno di vedere suo padre Carlo. Mentre è praticamente escluso che William e Kate Middleton si incontrino con lui.

Harry è atterrato a Londra in solitudine

Harry quindi è finalmente arrivato a Londra. Le sue guardie del corpo sono state avvistate mentre lasciavano l’aeroporto di Heathrow verso le 12, ora locale, quindi verso le 13 in Italia. Il ritorno del Principe in Gran Bretagna coincide con il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre 2022.

Come previsto, Harry è solo. Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet non lo hanno accompagnato, ufficialmente per questioni di sicurezza, visto che ha perso la causa per ottenere la protezione della polizia quando si trova in Gran Bretagna. Ma ufficiosamente la Duchessa del Sussex ha detto chiaramente che non ha alcuna intenzione di tornare a Londra, non vuole trovarsi nella sgradevole situazione di incontrare i parenti del marito e soprattutto teme di essere bersaglio dei media britannici che la detestano.

Perché Harry è a Londra

Dunque, Harry è tornato a Londra in solitudine. Il motivo di questo viaggio è noto da tempo. Il Principe deve partecipare all’evento benefico WellChild Awards, di cui è patrono, che si tiene nella capitale britannica, in un luogo non specificato, la sera dell’8 settembre.

Il secondogenito di Carlo presenzia a questo evento da 15 anni e non aveva intenzione di perderselo quest’anno, malgrado i problemi con la Famiglia Reale.

In aggiornamento