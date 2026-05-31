Re Carlo, Harry pronto a tornare a Balmoral per l’estate. Ma Meghan frena

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Harry vorrebbe tornare a Balmoral quest’estate, insieme ai figli, pensando, forse, ad un incontro per riconciliarsi con Re Carlo. Ma Meghan Markle sarebbe di tutt’altra idea.

Harry e il sogno di un’estate a Balmoral

Secondo alcune indiscrezioni, Harry avrebbe confidato agli amici più cari la volontà di trascorrere le vacanze estive a Balmoral. Vorrebbe infatti regalare ai figli un soggiorno nella tradizionale residenza scozzese, creando dei ricordi indimenticabili con il loro amato nonno: re Carlo.

Meghan Markle però si sarebbe già opposta a questo progetto perché avrebbe altri piani per quest’estate e non vorrebbe recarsi in Scozia con Archie e Lilibet.

La residenza di Balmoral ha un significato speciale per Harry. Il principe ne aveva già parlato nella sua autobiografia dove aveva revocato i ricordi felici della sua infanzia, creati proprio nella tenuta reale in Scozia.

“Per me, Balmoral è sempre stato semplicemente il Paradiso – aveva raccontato -. Un incrocio tra Disneyland e un sacro boschetto druidico. Ero sempre troppo impegnato a pescare, a cacciare, a correre su e giù per la collina per notare qualcosa di strano nella struttura del vecchio castello. Quello che sto cercando di dire è che lì ero felice. Anzi, è possibile che non sia mai stato più felice di quella splendida giornata estiva a Balmoral: il 30 agosto 1997”.

Poco dopo quella felicità sarebbe stata interrotta da una tragica notizia. William e Harry infatti avrebbero scoperto che la loro amatissima mamma, Lady Diana, era morta a Parigi, in un incidente d’auto. Nonostante ciò Balmoral è sempre rimasto un luogo magico per Harry che ora vorrebbe regalare nuovi ricordi felici ai suoi figli in quel luogo.

I piani di Meghan Markle e il “no” a Harry

“La mia famiglia amava stare all’aria aperta, soprattutto la nonna, che si arrabbiava se non respirava almeno un’ora d’aria fresca al giorno”, ha spiegato. Nonostante ciò Harry e Meghan Markle non sarebbero d’accordo per i programmi di quest’estate. Se Harry starebbe sognando di volare in Scozia, l’ex attrice vorrebbe invece raggiungere il Portogallo per una vacanza nella villa che la coppia ha recentemente ristrutturato.

“Harry crede sinceramente che Balmoral possa essere il luogo in cui le cose finalmente inizieranno a guarire – ha svelato una fonte a Metro UK -. Nella mente di Harry è il luogo perfetto perché Carlo trascorra del tempo di qualità con Archie e Lilibet. Lui è convinto che il tempo sia prezioso e che i bambini debbano vedere il nonno ora. C’è una crescente urgenza nel voler che i bambini creino dei ricordi con Carlo”.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha spiegato: “Quando si hanno ricordi idilliaci di un luogo durante l’infanzia, è naturale volerli condividere con i propri cari. Non sorprende quindi che, a quanto pare, desideri portare Archie e Lili a Balmoral per far loro visita a Re Carlo”.

“È improbabile che la visita rientri nella sua prevista visita di luglio, quando gli Invictus Games celebreranno “Un anno alla gara” prima di Birmingham l’anno prossimo, poiché il Re non sarà a Balmoral in quel periodo. Tuttavia, se Harry e Meghan si recheranno in Portogallo più avanti nel corso dell’anno, dove possiedono una casa, una visita potrebbe essere possibile quando il Re sarà lì a partire da metà agosto”.

L’esperto reale ha poi aggiunto: “Harry lo trovò piacevole. Diana, notoriamente, lo detestava. È improbabile che Meghan si entusiasmi all’idea di visitare Balmoral, dato che le sue attività sportive, come la caccia e la battuta di caccia al cervo, e la sua filosofia di vita all’aria aperta non la attraggono”.