Re Carlo, Meghan Markle furiosa con Harry. “Pochi soldi, deve fare di più”

Meghan Markle sarebbe furiosa con Harry e stanca: la duchessa di Sussex sentirebbe su di sè tutto il peso economico della famiglia

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IPA Meghan Markle

Fra Meghan Markle e Harry sarebbero nate, nelle ultime settimane, nuove tensioni. A causarle la volontà di Harry di trascorrere le vacanze estive con i figli in Inghilterra, ma anche questioni finanziarie.

Meghan Markle stanca di Harry: colpa delle finanze di famiglia

Una fonte ha infatti svelato nel programma di Rob Shuter Naughty But Nice, che Meghan Markle e Harry avrebbero avuto un forte scontro per via delle finanze della coppia. In particolare l’ex attrice sarebbe stufa del comportamento del marito che si comporterebbe “da principe” e farebbe poco per contribuire alle finanze della coppia.

Da quando vivono in California i Sussex avrebbero adottato uno stile di vita piuttosto dispendioso. Lussi e vezzi da ricchi però sarebbero quasi tutte a carico di Meghan Markle che contribuirebbe quasi totalmente alle finanze della famiglia.

“Meghan ha finalmente detto a Harry che deve assumersi maggiori responsabilità finanziarie – ha spiegato una fonte molto vicina alla coppia che è rimasta anonima -. È lei che si occupa degli affari, gestisce il marchio e pensa al futuro. È stanca di sentirsi l’unica a dover pensare a garantire un flusso costante di denaro”.

Dal 2020 Meghan e Harry si sono ritirati dagli incarichi reali, costruendosi una vita negli Stati Uniti che però comporta delle spese considerevoli che vanno dai viaggi di lusso al personale di servizio, passando per la manutenzione dell’immensa tenuta di Montecito e ovviamente la sicurezza privata.

Dopo aver lasciato l’Inghilterra, Meghan Markle si è messa subito al lavoro, realizzando diverse attività imprenditoriali. Ha lanciato il suo marchio As Ever e collaborato con Netflix. Harry invece si è soprattutto concentrato sulle iniziative di beneficenza e su altri progetti lontano dal mondo imprenditoriale.

“Harry continua ad affrontare la vita come un membro della famiglia reale – ha aggiunto la persona vicina alla coppia -. Desidera un lavoro che abbia uno scopo preciso, mentre Meghan guarda i numeri e si chiede come tutto venga finanziato. Meghan non ha scelto di accollarsi per sempre il peso finanziario. Desidera un partner che condivida le responsabilità e la aiuti a costruire il futuro dal punto di vista finanziario. Si amano profondamente. Non si tratta di divorzio o separazione. Si tratta di Meghan che spinge Harry ad adattarsi a un mondo in cui non possono contare per sempre sul loro status reale o sulla ricchezza ereditata”.

La richiesta di Harry per le vacanze estive

A creare tensioni non ci sarebbero solamente le questioni economiche, ma anche le imminenti vacanze estive. Harry infatti avrebbe espresso il desiderio di tornare in Inghilterra con i figli per trascorrere le vacanze a Balmoral insieme a Re Carlo.

“Harry crede sinceramente che Balmoral possa essere il luogo in cui le cose finalmente inizieranno a guarire – ha rivelato una persona a Metro UK -. Nella mente di Harry è il luogo perfetto perché Carlo trascorra del tempo di qualità con Archie e Lilibet. Lui è convinto che il tempo sia prezioso e che i bambini debbano vedere il nonno ora. C’è una crescente urgenza nel voler che i bambini creino dei ricordi con Carlo”.

Ma Meghan sarebbe di tutt’altra idea e avrebbe già annunciato ad Harry che non partirà con lui e che vorrebbe trascorrere l’estate in Portogallo, nella nuova villa della coppia.