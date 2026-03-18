Re Carlo, Meghan Markle sfrutta la figlia e Harry fa intervenire l’avvocato

Re Carlo tace su quanto sta accadendo tra Harry e Meghan Markle. Lei sfrutta Lilibet per farsi pubblicità e lui va dall'avvocato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle e Harry

Re Carlo resta a guardare quello che accade oltreoceano tra Harry e Meghan Markle. Non ha certo il tempo di occuparsi delle beghe famigliari dei Sussex ma la preoccupazione cresce, perché potrebbe essere motivo di ulteriore destabilizzazione della Monarchia.

Re Carlo, impassibile in pubblico ma preoccupato in privato

Re Carlo non fa commenti in pubblico sulle vicende di Harry e Meghan Markle, nemmeno quando sono andati in Giordania per una missione umanitaria, ricalcando le orme di Lady Diana quando si era svincolata dalla Monarchia. A breve dovrebbero recarsi anche in Australia, un Paese del Commonwealth, dove per altro erano andati appena sposati in rappresentanza della Monarchia britannica.

Insomma, l’incidente diplomatico è dietro l’angolo ma Carlo non interviene e si limita a osservare quello che accade in modo distaccato. Almeno così appare in pubblico, perché stando a fonti vicine a Palazzo, in privato non nasconderebbe le sue preoccupazioni.

Harry e Meghan sono sempre mine vaganti e le loro azioni sono imprevedibili. Non si sa mai quello che possono fare e dire. Ovviamente, in una situazione in cui la Corona è fortemente indebolita a causa di Andrea e dei suoi legami con Epstein, i Sussex diventano potenzialmente ancora più pericolosi.

Anche perché, oltre ai grandi eventi a cui partecipano, Harry e Meghan stanno facendo una serie di mosse finanziarie potenzialmente molto pericolose che rischiano di compromettere il loro matrimonio, sempre oggetto di gossip.

Meghan Markle sfrutta di nuovo la figlia per fare pubblicità

Recentemente Netflix ha deciso di non continuare la collaborazione con il brand, As Ever, creato dalla Markle che quindi ora deve cavarsela da solo.

Così, per promuovere la nuova linea di fiori che ha introdotto ha deciso di coinvolgere sua figlia Lilibet. Non è la prima volta che sfrutta le immagini dei suoi bambini per pubblicizzare il suo marchio. Ma questo, a quando si mormora, infastidisce molto Harry che vuole preservare il più possibile la privacy dei figlio.

Nell’ultima trovata pubblicitaria Meghan ha condiviso una foto su Instagram in cui si vedono le manine di Lilibet tenere una delicata gardenia. Si capisce che si tratta della secondogenita dei Sussex, perché s’intravvedono i suoi capelli rossi. E inoltre Lady Markle racchiude in modo materno tra le sue mani quelle della bimba. In un’altra foto pubblicata nelle storie, la Duchessa indossava un abito bianco svolazzante e teneva in mano un vaso di gardenie che le copriva il viso.

Dunque, a dispetto delle opinioni del marito, Meg non si fa troppi problemi a coinvolgere anche i figli nei suoi progetti imprenditoriali.

Harry ricorre all’avvocato

D’altro canto, in casa si fa solo quello che vuole lei. Almeno questo è quello che si dice. A tal proposito, Harry è ricorso al suo avvocato proprio per mettere a tacere le voci che sostengono che lui si faccia comandare a bacchetta dalla moglie.

Il Principe sarebbe andato su tutte le furie, tanto da far intervenire i suoi legali, per un articolo comparso su un noto magazine americano in cui si sosteneva che durante gli interventi pubblici o le riunioni di lavoro, Meghan tende a interrompere Harry. “Meghan tende a interrompere o a riformulare i pensieri del Principe Harry, a volte mentre è a metà frase (di solito preceduta da un tocco al braccio o alla coscia)”. In effetti, tutti abbiamo in mente la scena della Duchessa che sfrega insistentemente il braccio di Harry perché sorrida alla telecamera.

Comunque, queste insinuazioni non sono proprio piaciute al Duca tanto che si è rivolto al suo avvocato, Michael J. Kump, il quale ha dichiarato che tale affermazione “sembra studiata per alimentare lo stereotipo misogino di lei che comanda a bacchetta il marito“.

Harry ha poi smentito categoricamente, affermando che la notizia riportata dal magazine è “assolutamente falsa”.