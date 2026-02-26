Re Carlo, Meghan Markle lo sfida e controlla Harry in Giordania come una marionetta

Re Carlo in difficoltà tra interrogatori e arresti domiciliari. Harry e Meghan Markle ne approfittano mentre lei comanda a bacchetta il marito

Getty Images Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry proseguono il loro viaggio in Giordania e continuano a sfidare Re Carlo che è in grave difficoltà. Mentre si vocifera che altri membri della Famiglia Reale potrebbero essere interrogati dalla polizia, i Duchi del Sussex continuano a mettersi in mostra. Ma il loro atteggiamento ostentano non piace.

Re Carlo, tra interrogatori e arresti domiciliari

La Monarchia britannica sta vivendo una crisi istituzionale enorme. Il Palazzo vacilla ed è a un passo dal crollare. Stando agli esperti reali britannici la situazione è più grave di quella vissuta quando è morta Diana nel 1997. Allora intervenne il Primo ministro Tony Blair, scongiurando Elisabetta II di mostrarsi in pubblico e condividere coi sudditi il dolore per la scomparsa della Principessa del popolo. Se non lo avesse fatto, probabilmente la Monarchia sarebbe stata destituita.

Trent’anni fa si era arrivati a questo punto, ma adesso è peggio, perché qui si parla di reati gravi e possibile tradimento nei confronti del Paese.

Re Carlo in un comunicato ufficiale ha preso le distanze da Andrea Mountbatten Windsor e ha dichiarato che è disponibile a collaborare perché giustizia sia fatta. Ha reso disponibili alla polizia gli archivi di Buckingham Palace ed è pronto a sostenerla nelle indagini.

Si vocifera così che altri membri della Famiglia Reale potrebbero essere interrogati e addirittura non si esclude che possa essere coinvolto anche il Re. Dal canto suo, si dice che Carlo abbia costretto il fratello a una sorta di arresti domiciliari, confinandolo nella sua nuova casa a Sandringham e impedendogli di fatto di fare quello che vuole.

Mentre in Gran Bretagna la situazione è questa, Harry e Meghan Markle si sono impegnati in un viaggio umanitario in Giordania, avvisando preventivamente la Famiglia Reale.

Meghan Markle e Harry sfidano Re Carlo

Harry e Meghan, mentre visitano il campo profughi e ascoltano le storie dei rifugiati provenienti dalla Striscia di Gaza, sembrano due benefattori e paladini della giustizia.

Quasi fosse una sorta di sfida nei confronti del Palazzo e soprattutto di Re Carlo. O forse una piccola vendetta, per essere stati sempre bistrattati dalla Famiglia Reale – a loro dire – quando invece è quest’ultima ad aver dato scandalo.

Getty Images

Così, Harry e Meghan in missione umanitaria hanno cominciato la giornata con una serie di visite incentrate sulla salute e sul sostegno alla comunità. A partire dal World Central Kitchen, partner storico della loro organizzazione benefica, Archewell. Si sono poi uniti a una delegazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per una visita al Centro Nazionale per la Riabilitazione dei Tossicodipendenti.

Meghan Markle, atteggiamento contrito e troppo forzato

I Duchi del Sussex sono arrivati mano nella mano. Dopo il siparietto dove gli strofinava il braccio per catturare l’attenzione del marito, Meghan ha ripetuto la scena, tendo la mano appoggiata sul polso di Harry, quasi per controllarlo.

Getty Images

Il Duca ha tenuto poi un discorso motivazionale: “Voglio che sappiate che non c’è niente di vergognoso nell’avere una dipendenza, che deriva da qualcos’altro, che è un dolore emotivo. Siete molto, molto coraggiosi a venire qui in ospedale”, disse Harry ai pazienti.

Ora quello che dovete fare è usare questa esperienza e tornare nelle vostre comunità per aiutare altre persone che si trovano in una situazione simile.”

Mentre Meghan si mostrava contrita con la fronte corrugata, la piega delle labbra verso il basso, pronta quasi a versare una lacrima.

Una commozione e un trasporto che qualcuno ha criticato sui social, considerandolo “finto”, perché troppo forzato, quasi recitasse una parte.

Meghan Markle, altro cambio di look

Nel frattempo, non contenta il giorno prima di aver indossato tre look diversi in poche ore, Meghan ha sfoggiato un nuovo outfit composto da giacca a trapezio grigio tortora e un paio di pantaloni neri, abbinati a delle scarpe col tacco largo.