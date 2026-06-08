Re Carlo, corsa in elicottero con Camilla dopo il matrimonio di Peter Phillips

Dopo le nozze di Peter Phillips, Carlo e Camilla hanno lasciato i festeggiamenti per raggiungere l'Epsom Derby

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Paola Landriani

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Re Carlo, corsa in elicottero con Camilla dopo il matrimonio di Peter Phillips
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Re Carlo
Chi è Peter Phillips? Cosa è l'Epsom Derby? Come funziona un elicottero?

Weekend ricco di emozioni per Re Carlo e Camilla. Dopo aver partecipato alle nozze di Peter Phillips, nipote del Sovrano, la coppia reale ha dovuto lasciare rapidamente i festeggiamenti per raggiungere un altro appuntamento irrinunciabile. Per riuscire a essere presente a entrambi gli eventi, i due hanno scelto il mezzo più veloce: un elicottero.

L’impegno che ha fatto correre Re Carlo e Camilla

Se il matrimonio di Peter Phillips ha rappresentato il momento più emozionante della giornata, l’Epsom Derby è stato invece l’appuntamento a cui Re Carlo e la Regina Camilla non potevano rinunciare.

Per questo i Sovrani hanno lasciato i festeggiamenti poco dopo la cerimonia e raggiunto rapidamente l’ippodromo, dove li attendevano gli impegni ufficiali legati a uno degli eventi più prestigiosi del calendario britannico.

Per arrivare in tempo all’Epsom Downs Racecourse, nel Surrey, Carlo e Camilla hanno scelto di viaggiare in elicottero. Una soluzione necessaria per riuscire a conciliare due appuntamenti molto diversi tra loro ma ugualmente importanti: da una parte un momento speciale per la famiglia, dall’altra una tradizione che da decenni accompagna la monarchia britannica.

La passione dei Windsor per i cavalli, infatti, attraversa generazioni. La Regina Elisabetta II era una grande amante dell’ippica e per tutta la vita ha seguito con entusiasmo le principali competizioni del Paese, contribuendo a rafforzare il legame tra la Corona e questo sport.

Re Carlo ha raccolto questa eredità e continua a mantenere vivo un rapporto che fa parte della storia della famiglia reale.

Carlo e Camilla al Derby
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Carlo e Camilla all’Epsom Derby

La presenza del Sovrano e della Regina all’Epsom Derby era quindi particolarmente attesa. Una volta arrivati all’evento, i due hanno sfidato la pioggia e preso parte agli impegni ufficiali previsti dalla giornata, incontrando ospiti e rappresentanti del mondo delle corse. Un appuntamento che continua a occupare un posto speciale nel calendario dei Windsor e che, ancora oggi, richiama l’attenzione di migliaia di appassionati.

Il matrimonio di Peter Phillips che ha riunito i Windsor

Prima della corsa verso il Derby, Carlo e Camilla hanno partecipato a uno degli eventi più importanti per la famiglia reale degli ultimi mesi: il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di All Saints, Cotswolds, e ha richiamato numerosi membri della famiglia reale. Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e maggiore dei nipoti della Regina Elisabetta II, ha sposato Harriet davanti ad amici e parenti in una giornata che ha avuto il sapore di una vera riunione di famiglia.

Tra gli invitati erano presenti anche il Principe William e Kate Middleton, oltre a Zara e Mike Tindall, al Duca e alla Duchessa di Edimburgo e alle Principesse Beatrice ed Eugenia. Un’occasione rara per vedere riuniti tanti membri della famiglia reale lontano dai grandi eventi ufficiali.

Re Carlo
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Re Carlo arriva al matrimonio di Peter Phillips

Per Peter e Harriet si tratta inoltre di un nuovo inizio. Entrambi arrivano da precedenti relazioni e hanno costruito una famiglia allargata insieme. Peter è padre di due figlie, Savannah e Isla, nate dal matrimonio con Autumn Kelly, mentre Harriet ha una figlia avuta da una precedente relazione.

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione della stampa britannica e che rende queste nozze ancora più significative. Anche la storia di Carlo e Camilla, del resto, è nata dopo i rispettivi primi matrimoni. Non sorprende quindi che i Sovrani abbiano voluto essere presenti in un giorno tanto importante per Peter Phillips, nonostante gli impegni che li attendevano poche ore dopo.

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