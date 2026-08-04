Re Carlo, Meghan compie 45 anni e sceglie la discrezione: la mossa strategica

IPA Re Carlo

Un compleanno importante, quello che la Duchessa di Sussex si appresta a festeggiare, ma vissuto lontano dai riflettori. Meghan Markle compie 45 anni il 4 agosto e, a quanto pare, ha scelto di farlo nel modo più riservato possibile, senza clamori né grandi celebrazioni. Una decisione che sarebbe parte di un disegno più ampio, per consolidare un equilibrio delicato con la Famiglia Reale e, in particolare, con Re Carlo.

Re Carlo, il compleanno riservato di Meghan Markle

Stando a quanto trapelato, Meghan Markle avrebbe intenzione di trascorrere la giornata in maniera tranquilla, circondata unicamente dagli affetti più cari, e non sarebbero stati previsti eventi mondani, dunque, ma un momento raccolto e intimo, coerente con l’immagine degli ultimi tempi. Un basso profilo che non sembra affatto casuale, ma il frutto di una strategia ben precisa, orientata a evitare qualsiasi passo falso in una fase tanto delicata dei rapporti con Londra e con Re Carlo, in particolar modo.

Meghan, del resto, è sempre stata una donna accorta, pienamente consapevole di come ogni sua mossa venga osservata e interpretata dai tabloid di tutto il mondo (e non solo): un modo per non alimentare polemiche, proprio mentre si tenta faticosamente di ricucire uno strappo che dura ormai da anni. Le priorità della Duchessa sono poche e ben definite; di certo la protezione di quella vita costruita in California, tanto voluta quanto problematica per certi versi. Rimane sempre concentrata sulla crescita dei figli Archie e Lilibet, e cura i progetti imprenditoriali che sta portando avanti (la sua serie ha anche ricevuto una nomination ai Daytime Emmy). Tutto il resto, comprese le apparizioni pubbliche e le celebrazioni personali, passerebbe in secondo piano rispetto a questi obiettivi.

L’incontro a Highgrove e il prezzo della riconciliazione

Durante l’ultima visita dei Sussex nel Regno Unito, si è tenuto un incontro di famiglia nella residenza reale di Highgrove, un appuntamento organizzato dal Palazzo con l’intento di aprire una fase più costruttiva dopo tanto tempo segnato dalle continue tensioni e rivelazioni. La presenza di Meghan a quel riavvicinamento non sarebbe stata affatto scontata, ma anzi voluta e ponderata. Tra le ragioni che l’avrebbero spinta a esserci ci sarebbe soprattutto il pensiero dei figli: la sua assenza, infatti, avrebbe rischiato di gettare un’ombra sull’atmosfera dell’incontro, spingendo i piccoli a chiedersi perché la loro madre non fosse stata coinvolta.

Non tutto, però, sarebbe filato liscio. Secondo quanto riferito da alcune fonti al Daily Express, il riavvicinamento avrebbe avuto un prezzo piuttosto amaro: quello del silenzio imposto attorno all’incontro. Il divieto di scattare fotografie o di divulgare dettagli sulla visita sarebbe stato vissuto con particolare disagio dalla coppia, che avrebbe percepito quella riservatezza quasi come una forma di costrizione.

Le inquietudini di Meghan sarebbero state gestite da Harry, che avrebbe cercato di rassicurarla presentando questo momento come una parentesi necessaria. La speranza, coltivata dal Duca, sarebbe quella di arrivare col tempo a un compromesso: da una parte il nodo della sicurezza, mai davvero risolto, dall’altra il bisogno dei Sussex di non sentirsi completamente privati della possibilità di custodire e condividere alcuni momenti familiari.