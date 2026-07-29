Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Diana e Carlo

Carlo e Diana si sono sposati esattamente 45 anni fa, era il 29 luglio 1981. Allora come oggi era un mercoledì. Doveva essere l’inizio di un sogno e invece fu l’inizio della fine, almeno per la Principessa. Quella data significò per lei solo sofferenza e tradimenti, fino al più tragico epilogo: la morte prematura in un tragico incidente nel 1997 quando ormai era già divorziata. Per questo l’ultimo messaggio inviato prima di perdere la vita non fu per Carlo.

Re Carlo e Diana, il matrimonio 45 anni fa

Anche se Re Carlo ha iniziato una nuova vita con Camilla, coronando il loro amore clandestino con un matrimonio in piena regola nel 2005, non potrà mai cancellare il ricordo della sue prime nozze.

Carlo e Diana si sposarono 45 anni fa, mercoledì 29 luglio 1981. La sposa aveva poco più di 20 anni, era innamorata del fidanzato e aveva grandi speranze per il suo futuro a Palazzo dove l’aspettava un futuro da Regina. E invece questo sogno è andato in frantumi già qualche giorno dopo, durante la luna di miele quando si rese conto che suo marito era innamorato di un’altra donna, Camilla, e non l’avrebbe mai lasciata.

Ma per i 750 milioni di telespettatori in tutto il mondo che assistettero alle nozze, la favola era vera e nessuno si sarebbe aspettato allora la serie di gossip e scandali che travolsero in breve tempo la giovane coppia.

Anche se fin dalla cerimonia era chiaro che qualcosa non andava. Gli sposi “si dimenticarono” persino di baciarsi in chiesa, rimediando poi sul balcone di Buckingham Palace. In quel preciso istante iniziò la “dianomania”. Carlo fu subito consapevole che la notorietà di sua moglie lo avrebbe inevitabilmente offuscato e questo non poteva accettarlo. Questo e il fatto di non aver dimenticato Camilla minarono fin da subito l’unione con Diana.

Dopo il viaggio di nozze, la convivenza procurò solo dolore. Carlo era insofferente, Diana non sapeva cosa fare per farsi notare dal marito e arrivò perfino a gettarsi dalle scale mentre era incinta.

Dalla loro unione nacquero William e Harry, due fratelli uniti dal dolore per la perdita della madre che oggi non si parlano più.

Era chiaro che non poteva durare questo matrimonio e il 9 dicembre 1992, dopo 11 anni, Carlo e Diana si separarono ufficialmente. Ma le sofferenze non terminarono nemmeno col divorzio, finalizzato il 28 agosto 1996. Un anno dopo la Principessa morì prematuramente a Parigi il 31 agosto 1997, lasciando orfani i suoi figli, appena adolescenti.

Lady Diana, l’ultimo messaggio il giorno prima di morire

Il giorno prima di trovare la morte Diana inviò un messaggio a Sarah Ferguson. Era da tempo che non si sentivano. A Palazzo erano amiche e si sostenevano a vicenda. Ma dopo il divorzio Diana si allontanò anche da lei.

Nelle sue memorie ha scritto Fergie: “Purtroppo, alla fine non ci siamo parlate per un anno, anche se non ho mai saputo il motivo, se non che quando Diana si metteva in testa qualcosa, quella cosa le rimaneva impressa per un bel po’”.

Stando a indiscrezioni dell’epoca, la Principessa del Galles smise di parlare alla cognata dopo che questa aveva scritto nel suo libro che le erano venute delle verruche ai piedi dopo aver indossato delle scarpe prese in prestito da Diana. Ma Sarah disse di non aver mai saputo perché sua cognata decise di non parlarle più.

“Scrivevo lettere, pensando che qualunque cosa fosse successa non importasse, che avremmo risolto tutto. E sapevo che sarebbe tornata. Anzi, il giorno prima di morire telefonò a un mio amico e disse: ‘Dov’è quella Rossa? Voglio parlarle’ “, così racconta la Ferguson sottolineando che l’ultimo messaggio di Diana aveva un intento di riconciliazione.