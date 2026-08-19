Re Carlo, il fratello di Diana pronto a raccontare tutta la verità su di lei

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Re Carlo

Il fratello di Lady Diana pubblicherà un libro su di lei, raccontando tutta la verità sulla madre di William e Harry. Un racconto che, secondo molti, potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà Re Carlo, già provato dagli scandali causati dall’arresto del fratello Andrea e dal comportamento dei Sussex.

Il fratello di Lady Diana annuncia un romanzo su di lei

Charles Edward Maurice Spencer, IX Conte Spencer e fratello di Lady Diana, ha rivelato di aver scritto un nuovo libro sulla vita di sua sorella. Il Conte ha spiegato di aver fatto questa scelta per celebrare in qualche modo il trentesimo anniversario dalla tragica scomparsa di Diana che ricorrerà nell’agosto del 2027.

Il libro si intitola Swan Song: Diana, My Sister e uscirà il 22 settembre prossimo. Nel libro ripercorre la vita di Lady Diana, raccontando, come spiegato dal Conte, “gli alti e i bassi”.

“Con il trentesimo anniversario della tragica morte di Diana alle porte, sono stato nuovamente sommerso da richieste di interviste su mia sorella – ha confidato il Conte -. Questo mi ha convinto a mettere per iscritto i miei pensieri e i miei ricordi, una volta per tutte, piuttosto che sopportare il disagio di rileggere le opinioni altrui, molte delle quali basate su falsità che si sono consolidate nel tempo”.

Charles ha espresso in modo chiaro la sua volontà: raccontare tutta la verità su Lady Diana, rendendole giustizia. La storia tratterà in particolare le ultime settimane di vita della principessa del Galles e, con molta probabilità, si parlerà anche di Carlo, dei loro rapporti e del legame clandestino con Camilla.

“Lo scopo di questo libro è raccontare la verità su Diana dal punto di vista di suo fratello – ha aggiunto -, proprio come ho cercato di fare quando ho parlato al suo funerale. Come nel mio elogio funebre, voglio parlare a nome di Diana e farlo in modo apertamente positivo”.

L’anniversario della morte di Lady Diana

Il libro verrà pubblicato vicino ad una data importante: il trentesimo anniversario della morte di Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente d’auto a Parigi nell’agosto del 1997.

“Spero che questo libro possa interessare i molti che ancora custodiscono il ricordo di Diana quando era in vita – ha spiegato il fratello di Diana -, e sarei felice se coloro che sono troppo giovani per ricordarla nel suo periodo di massimo splendore, dopo averlo letto, riuscissero a capire chi fosse veramente: un personaggio unico e dinamico, pieno d’amore, carisma e insicurezza, che ha vissuto la vita intensamente e ha lasciato il mondo un posto migliore, nonostante la sua scomparsa prematura”.

Buckingham Palace non ha commentato la notizia, ma le rivelazioni su Lady Diana restano un tema sensibile per Re Carlo. L’editore del libro, Daniel Bunyard, ha svelato: “Questo è un libro di importanza storica, poiché racconta la storia di una delle figure più iconiche e culturalmente significative del ventesimo secolo, ma è anche assolutamente unico in quanto scritto dal conte Spencer, da un punto di vista così intimo”.