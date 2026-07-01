Lady Diana avrebbe compiuto 65 anni, il suo incubo peggiore si è avverato

C'è un dettaglio che rende il 65° compleanno di Lady Diana ancora più malinconico. Riguarda William e Harry e un desiderio rimasto incompiuto

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Getty Images Lady Diana

Se il destino fosse stato diverso, il primo luglio Lady Diana avrebbe spento 65 candeline, circondata dai suoi affetti e da quella famiglia che ha sempre cercato di tenere unita. Invece, a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, il suo compleanno è diventato il simbolo di un’assenza che continua a pesare sulla monarchia britannica.

C’è un dettaglio che rende questa ricorrenza ancora più malinconica: William e Harry, i due figli che la Principessa del Galles aveva sempre immaginato inseparabili, restano più lontani che mai. E proprio quel legame rappresentava una delle sue più grandi preoccupazioni.

Secondo il biografo reale Robert Lacey, nel libro Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Crisis, l’ex moglie di Re Carlo aveva chiesto ai due ragazzi di promettersi che sarebbero rimasti sempre migliori amici.

Era consapevole delle difficoltà imposte dalla Corona, dove il rapporto tra l’erede e il secondogenito – o The Spare, per dirla alla Harry – rischia inevitabilmente di incrinarsi sotto il peso di ruoli e aspettative. Diana desiderava che si proteggessero a vicenda, anche dalle pressioni mediatiche. Un desiderio che oggi appare drammaticamente disatteso.

William e Harry, una frattura che sembra ancora insanabile

La distanza tra i due fratelli si è consolidata negli ultimi anni, dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey e la pubblicazione dell’autobiografia Spare, in cui il Duca di Sussex ha raccontato episodi privati della famiglia reale.

Per il Principe William quelle rivelazioni hanno rappresentato un punto di non ritorno. Alla scelta dei Sussex di lasciare gli incarichi istituzionali si è aggiunta la sensazione di un tradimento pubblico che avrebbe reso sempre più difficile una riconciliazione.

Eppure Harry, negli ultimi mesi, ha più volte manifestato la volontà di ricucire i rapporti con la famiglia. Secondo le indiscrezioni della stampa britannica, nei prossimi giorni lui, Meghan Markle e i loro figli dovrebbero tornare nel Regno Unito, dove sarebbe previsto anche un incontro con il sovrano. Per Charles sarebbe l’occasione di rivedere Archie e Lilibet dopo quattro anni.

Ma se i rapporti con il padre sembrano avviarsi verso un lento disgelo, lo stesso non si può dire di quelli con il fratello maggiore. I tabloid britannici sostengono infatti che William non avrebbe alcuna intenzione di partecipare all’incontro familiare, così come Kate Middleton.

Il ricordo di Diana non basta più a riunire i due fratelli

Per anni la memoria di Lady Diana è stata uno dei pochi punti d’incontro tra William e Harry. Insieme avevano condiviso iniziative benefiche e commemorazioni dedicate alla madre, nel tentativo di custodirne l’eredità umana.

L’ultima immagine destinata a entrare nella storia resta quella dell’inaugurazione della statua di Diana nei Sunken Gardens di Kensington Palace, organizzata nel 2021 in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno. Per qualche ora i due fratelli erano tornati fianco a fianco, regalando l’illusione di una possibile riappacificazione.

Oggi quello scenario appare molto lontano. Il compleanno della Principessa del Galles, che un tempo avrebbe rappresentato un momento di unione, sembra trasformarsi ancora una volta nella fotografia di una famiglia divisa.

Quello che Diana aveva sempre temuto, quello che è stato per anni il suo incubo peggiore è diventato, purtroppo, realtà.