Meghan Markle “ruba” gli orecchini di Lady Diana per l’evento con Harry

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Harry e Meghan

Lady Diana contiua ad essere una fonte d’ispirazione per Meghan Markle. Anche in fatto di stile. La Duchessa del Sussex ha infatti partecipato insieme a suo marito Harry ad un evento in Canada sfoggiando un capo appartenuto alla compianta Principessa del Galles: un paio di splendidi orecchini di zaffiri.

Meghan Markle con gli orecchini di Diana

Meghan Markle e il Principe Harry sono sicuramente tra i protagonisti glamour dell’estate. Dopo il chiacchierato incontro con Re Carlo, la coppia ha fatto ritorno in Nord America, dove risiede da tempo con i figli. Nonostante il caldo, i Duchi del Sussex continuano ad avere un’agenda di impegni piuttosto fitta, che li ha visti approdare, nelle scorse ore, in Canada, a Victoria, per il 40° anniversario della David Foster Foundation.

Bellissimi e sorridenti, Harry e Meghan sono stati tra i più ammirati sul red carpet. L’ex attrice, in particolare, ha indossato un abito blu navy senza spalline della stilista canadese Greta Constantine. Il modello, lungo fino ai piedi, si distingueva per la scollatura asimmetrica e la silhouette aderente. A destare maggior curiosità, tuttavia, è statp un altro particolare: Markle, infatti, ha deciso di indossare un paio di orecchini appartenuti alla compianta suocera, Lady Diana.

Si tratta di un modello realizzato con diamanti e zaffiri, reso ben visibile dallo chignon dell’ex attrice. Meghan aveva già indossato in precedenza gli orecchini di Diana, e possiede diversi gioielli appartenuti alla collezione personale della Principessa. Tra i più noti, ci sono un paio di orecchini a forma di farfalla con il bracciale rigido abbinato, un bracciale tennis di diamanti e l’iconico anello acquamarina di Diana, noto anche come il suo “anello del divorzio”, che Meghan ha indossato il giorno del suo matrimonio nel 2018.

L’evento a cui hanno partecipato Harry e Meghan

Anche Harry ha scelto per la serata un look da grandi occasioni, indossando un classico smoking con papillon e posando, in compagnia della moglie, con i loro amici di lunga data David Foster e Katharine McPhee. I due erano infatti tra gli invitati che hanno celebrato i quarant’anni della David Foster Foundation, associazione nata nel 1986 per volontà del vincitore di 16 Grammy Award.

Il gala, che si è svolto al Victoria Conference Centre, fa parte di una celebrazione di due giorni per l’anniversario della fondazione nella città natale di David Foster: i festeggiamenti proseguiranno sabato con un concerto gratuito di David Foster & Friends al porto di Victoria.

La David Foster Foundation offre sostegno economico alle famiglie canadesi i cui figli necessitano di trapianti d’organo salvavita, aiutandole a sostenere spese non mediche tra cui alloggio, viaggi, generi alimentari, utenze e, quando necessario, affitto o rate del mutuo. Dalla sua nascita ad oggi ha sostenuto più di 1.600 famiglie.

Oltre a supportare la causa della fondazione, Harry e Meghan sono legati da un rapporto di profonda amicizia con David Foster e sua moglie Katharine McPhee, che sono stati un vero punto di riferimento da quando hanno lasciato Londra. Le due donne, inoltre, hanno frequentato la stessa scuola, la Immaculate Heart, riservata a studentesse di religione cattolica.