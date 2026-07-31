Carlos Alcaraz cambia look, le treccine del campione per tornare a battere Jannik Sinner

A pochi giorni dal suo ritorno in campo, il tennista spagnolo ha sorpreso tutti con delle treccine che non sono di certo passate inosservate

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IPA Carlos Alcaraz

Se c’è una cosa che Carlos Alcaraz ha dimostrato negli ultimi anni è che non ha paura di cambiare la sua immagine. Ogni volta che si prende qualche pausa dalle competizioni, il tennista di Murcia riappare poi con qualche dettaglio che non passa inosservato. E anche questa volta non ha fatto eccezione.

A poco più di una settimana dal suo attesissimo ritorno in campo, il rivale di Jannik Sinner ha suscitato scalpore mostrando un’acconciatura completamente diversa da quella sfoggiata negli ultimi mesi. Il pezzo forte della trasformazione sono delle treccine davvero sorprendenti, che hanno stupito persino i suoi fan più affezionati.

La svolta coincide con l’avvicinarsi del Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con il quale Alcaraz rientrerà in campo dopo il lungo stop imposto dall‘infortunio al polso.

Carlos Alcaraz con le treccine, il cambio look del tennista

Carlos Alcaraz ha condiviso su Instagram una carrellata di foto e video che raccontano le ultime settimane lontano dal circuito: allenamenti, sedute di recupero, cene con gli amici e il viaggio a New York per assistere alla finale dei Mondiali 2026. A catalizzare l’attenzione è stato soprattutto il primo scatto del post.

Il 23enne si è mostrato con lunghe treccine: un’acconciatura completamente diversa rispetto all’immagine con cui il pubblico era abituato a vederlo. Un cambio di stile deciso, che ha immediatamente acceso il dibattito tra i suoi follower e raccolto migliaia di commenti.

Resta da capire se si tratti soltanto di una scelta estiva, passeggera, o del look con cui Carlitos si presenterà al Masters 1000 di Cincinnati, torneo che segna il suo ritorno alle competizioni dopo il lungo stop. E dove dovrà vedersela ancora una volta con la sua nemesi Jannik Sinner.

Per Alcaraz, tra l’altro, non è la prima trasformazione estetica. Negli ultimi anni il campione ha spesso approfittato della pausa estiva per rinnovare il proprio look. La scorsa stagione aveva sorpreso tutti presentandosi con la testa completamente rasata, una scelta nata quasi per gioco dopo un taglio di capelli realizzato dal fratello.

Questa volta, invece, il percorso sembra essere stato diverso. Carlos ha lasciato crescere i capelli per diversi mesi prima di scegliere le treccine, segno che il cambiamento era stato probabilmente pianificato.

La nueva imagen arriva inoltre in concomitanza con la presentazione dell’abbigliamento che indosserà agli US Open, torneo nel quale sarà chiamato a difendere il titolo. Per le sessioni serali è prevista una maglia blu con dettagli arancioni, mentre per gli incontri diurni vestirà una divisa nera impreziosita da inserti rosa.

Da Cucurella ad Alcaraz, l’estate dei grandi restyling

Il nuovo look di Alcaraz si inserisce in una tendenza che nelle ultime settimane ha coinvolto anche altri protagonisti dello sport. Qualche giorno prima è stato il calciatore Marc Cucurella a sorprendere i tifosi, dicendo temporaneamente addio alla sua celebre chioma riccia per sfoggiare un’acconciatura intrecciata diventata rapidamente virale sui social.

Ora tocca al tennista spagnolo, che ha scelto di cambiare immagine proprio mentre si avvicina il momento del rientro in campo. Se le treccine resteranno anche al debutto di Cincinnati lo scopriremo solo vivendo. Per il momento, però, il restyling ha già raggiunto il suo obiettivo: far parlare di sé anche lontano dal campo, nell’attesa di tornare protagonista con la racchetta in mano.