Chi è Claudia Canals, la nuova fidanzata di Alcaraz: la coppia in vacanza in Italia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz è di nuovo innamorato. A rubare il cuore del tennista è stata Claudia Canals, famosissima in Spagna per aver preso parte a Temptation Island come tentatrice.

Alcaraz in vacanza in Italia con Claudia Canals

La storia d’amore fra Carlos Alcaraz e Claudia Canals è stata svelata dopo che l’influencer è stata avvistata sullo yacht del celebre tennista durante una vacanza fra la Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli. Fra tuffi nelle acque cristalline, party e momenti di relax, i due si sono scambiati effusioni e tenerezze, lasciando poco spazio ai dubbi.

Secondo quanto svelato dai media spagnoli, Claudia avrebbe letteralmente stregato Carlos Alcaraz. Il tennista e l’influencer si sarebbero conosciuti qualche mese fa, ma avrebbero scelto, almeno inizialmente, di tenere segreta la relazione.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile flirt di Alcaraz con Ana Mena dopo numerosi avvistamenti. Ma la vacanza in Italia con Claudia Canals sembra spazzare via ogni incertezza.

Chi è Claudia Canals

30 anni e una laurea in marketing con specializzazione nella comunicazione e gestione dei social, Claudia Canals è molto famosa in Spagna. Il successo per lei è arrivato grazie alla televisione e alla quarta edizione di Temptation Island versione spagnola dove ha vestito i panni di tentatrice. Su Instagram ha migliaia di follower e lavora come content creator e influencer.

Non solo: Claudia è anche una esperta nella gestione dell’immagine e della comunicazione, non a caso collabora con numerosi brand e personaggi. Qualche settimana fa era stata avvistata ai Premi Goya, ossia i premi più famosi del cinema spagnolo, facendosi immortalare sul red carpet. Nel suo curriculum ci sarebbe anche una collaborazione con Jorge Lorenzo.

Se sui social Claudia spesso condivide dettagli della sua vita privata, dai viaggi agli impegni di lavoro, per ora non ha svelato nulla sul suo legame con Alcaraz. La storia d’amore resta top secret ed entrambi hanno scelto di mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda.

Su Instagram, l’influencer e volto televisivo si è limitata a pubblicare degli scatti che mostrano la bellezza della Costiera Amalfitana e raccontano le sue vacanze in Italia, ma senza svelare mai con chi sia arrivata nel nostro Paese. Silenzio anche da parte del tennista, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

L’ultima relazione ufficiale di Carlos Alcaraz è stata quella con Maria Gonzalez Gimenez, arrivata al capolinea nell’estate del 2021. Una love story nata quando entrambi frequentavano il Murcia Tennis Club e sempre protetta dai riflettori, sino all’addio.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un nuovo amore per il tennista. Prima gli è stata attribuita una relazione con la celebre dj Peggy Gou che è stata accostata anche a Matteo Berrettini. In seguito i media spagnoli avevano svelato una vicinanza sospetta con Ana Mena dopo che i due erano stati avvistati ad un evento ed erano apparsi particolarmente complici.

Secondo il magazine spagnolo Vanitatis inoltre Alcaraz avrebbe avuto una relazione con Victoria Iglesias, figlia di Julio Iglesias, cantante di fama internazionale.