Chi è Peggy Gou, la nuova (presunta) fidanzata di Matteo Berrettini

Producer, dj e regina della musica elettronica: Peggy Gou è il nuovo amore di Matteo Berrettini

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IPA Peggy Gou e Matteo Berrettini

Dj e producer, considerata da tutti come la regina della musica elettronica, Peggy Gou sarebbe secondo molti la nuova fidanzata di Matteo Berrettini. I due sono stati avvistati più volte insieme, l’ultima a Ibiza, dove sono apparsi in un locale in cui l’artista stava realizzando un dj set, facendo scatenare il tennista.

Chi è Peggy Gou

Vero nome Kim Min-ji, Peggy Gou è nata il 3 luglio del 1999 a Incheon, in Corea del Sud. Figlia di una donna d’affari e di uno scrittore, ha iniziato a suonare il pianoforte quando aveva solamente otto anni. Poco più che adolescente si è trasferita in Inghilterra, per la precisione a Londra, per studiare l’inglese.

A 18 anni è tornata a vivere in Corea, ma meno di un anno dopo ha scelto di iscriversi al London College of Fashion per studiare moda a Londra. Da allora la sua carriera fra musica e moda non si è più fermata. Ha lavorato come editor in alcuni fra i magazine più famosi e ha iniziato a frequentare i club esclusivi della City. In particolare il Plastic People, club considerato un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica.

Poco dopo è arrivato il suo primissimo concerto al Cirque Le Soir a Soho e ha iniziato a esibirsi ogni settimana al The Book Club, ad East London. Nel 2014 ha pubblicato la sua prima traccia intitolata Hungboo e ispirata da una fiaba coreana.

In seguito si è trasferita a Berlino con l’obiettivo di concentrarsi unicamente sulla carriera musicale. Testarda, talentuosa e determinata, Peggy Gou è riuscita dove altri avevano fallito e in poco tempo è diventata una istituzione della musica techno.

Non a caso è stata la prima donna coreana che è riuscita a suonare al Berghain, uno dei club più esclusivi di Berlino, fra i più importanti al mondo. Nel 2016 ha pubblicato Art of War e Seek for Maktoop, due EP che mescolano a musica techno ed elettronica con il coreano, sperimentando anche con i suoi del k-pop.

La sua musica, definita K-house, ha raggiunto velocemente una grande popolarità. Fra i suoi successi possiamo citare Gou Talk, It Makes You Forget (Itgehane), Starry Night, Jigoo, Nab e I Go. Ma il suo singolo più famoso resta (It Goes Like) Nanana, un brano diventato un fenomeno mondiale, scalando le classifiche e collezionando milioni di streaming.

Ma Peggy Gou non si è fermata qui perché oltre alla musica ha continuato a coltivare la passione per la moda. Negli anni è diventata una icona di stile, grazie ai suoi look sporty chic e contemporanei.

Peggy Gou e Matteo Berrettini, è amore?

Nonostante non abbiamo mai parlato apertamente della loro relazione, Peggy Gou e Matteo Berrettini sarebbero innamorati. I due si starebbero frequentando da qualche mese e sarebbero molto felici insieme. Prima i Like sospetti, poi le vacanze negli stessi posti, infine l’apparizione della dj a Wimbledon, della relazione si parla ormai da tempo. Una love story confermata dal dj set di coppia a Ibiza e dall’innegabile feeling fra i tennista e l’artista coreana.