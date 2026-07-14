Chi è Osvaldo De Grazia, il fidanzato di Giulia Pauselli

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Giulia Pauselli

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Marcello Sacchetta, padre di suo figlio Romeo Maria, Giulia Pauselli sembra aver ritrovato il sorriso. La ballerina, conosciuta dal grande pubblico per il suo percorso ad Amici e per il talento che l’ha portata sui palchi più prestigiosi, ha ufficializzato la nuova relazione con un gesto semplice ma inequivocabile: una fotografia condivisa sui social insieme al nuovo compagno.

L’uomo che ha conquistato il suo cuore si chiama Osvaldo De Grazia. Il suo volto non appartiene al mondo della televisione o della danza, ma a quello della musica elettronica e dell’intrattenimento.

DJ, producer e imprenditore nel settore degli eventi, De Grazia è una figura molto conosciuta nell’ambiente della nightlife romana e ora il suo nome è finito sotto i riflettori proprio grazie alla relazione con la ballerina.

Chi è Osvaldo De Grazia, tra musica elettronica e locali di tendenza

Originario di Potenza ma da tempo attivo a Roma, Osvaldo De Grazia ha costruito la sua carriera nel mondo della musica elettronica. È DJ, producer e fa parte del progetto Three Less One, il duo formato insieme a Gabriele Danzi, conosciuto dagli appassionati del genere per uno stile che unisce groove, ricerca sonora e sperimentazione.

Il duo, nato inizialmente con il nome di Shake Beat, si è fatto strada nel panorama elettronico italiano fino a esibirsi anche in festival internazionali, proponendo set in cui ritmo e melodia convivono in un equilibrio raffinato. Un percorso che ha permesso a De Grazia di affermarsi non solo come musicista, ma anche come professionista dell’intrattenimento.

Accanto all’attività artistica, Osvaldo ricopre un ruolo di responsabilità nella gestione dei locali Sanctuary, realtà molto conosciute nella nightlife capitolina e punto di riferimento per eventi, musica dal vivo e dj set.

È proprio in questo contesto che le strade di Osvaldo e Giulia Pauselli si sarebbero incrociate. Da qualche tempo la ballerina ha iniziato a esibirsi anche come deejay in alcuni eventi organizzati dal circuito Sanctuary.

Una nuova esperienza professionale che l’ha portata a sperimentare un linguaggio artistico diverso rispetto alla danza. E che le ha ridato fiducia in amore dopo la rottura da Marcello Sacchetta.

L’amore di Giulia Pauselli dopo Marcello Sacchetta

La storia tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta è stata una delle più seguite dal pubblico di Amici. Insieme hanno condiviso molti anni di vita, la nascita del figlio Romeo Maria nel 2022 e un percorso raccontato anche attraverso i social.

IPA

La loro separazione, avvenuta con grande discrezione, non è mai stata accompagnata da polemiche pubbliche. Entrambi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, continuando a mettere al primo posto il benessere del loro bambino.

Adesso, però, Giulia sembra pronta a voltare pagina. La prima fotografia insieme a Osvaldo De Grazia rappresenta una sorta di ufficializzazione della relazione, accolta con entusiasmo dai follower.

Per la ballerina si apre così una nuova fase della vita, nella quale amore e lavoro sembrano intrecciarsi. Se da un lato continua il suo percorso artistico, dall’altro ha trovato un compagno che condivide la sua passione per il mondo dello spettacolo, pur vivendo lontano dalle dinamiche della televisione.