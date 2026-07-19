RDS Summer Festival 2026, pagelle: Sarah Toscano è una Winx (8), Gaia rischia tutto col suo look (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gaia Gozzi

I tormentoni estivi da cantare in spiaggia e gli artisti più amati del momento: è questo il mix perfetto dell’RDS Summer Festival 2026 che ha portato sul palco le canzoni più ascoltate di questa stagione caldissima, con performance che hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico.

In onda su Tv8 alle 21.30, l’RDS Summer Festival 2026 racconta il viaggio musicale del tour estivo di RDS con tante tappe ed esibizioni live di Madame, Chiello, Tommaso Paradiso, Anna Pepe e molti altri.

L’evento, registrato fra giugno e luglio, si è svolto in ben quattro città diverse: Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. A raccontare lo show una squadra composta dalle voci di RDS che si sono mosse fra i palchi e il dietro le quinte dei live.

Petra Loreggian e Leo Di Bello hanno presentato la tappa di Monopoli, mentre Rossella Brescia e Filippo Ferraro quella di Iglesias. Immancabili anche i protagonisti di RDSNEXT, ossia la social web radio di RDS 100% Grandi Successi. Si tratta di Samara Tramontana e Lisa Luchetta che hanno reso ancora più straordinaria questa avventura musicale.

Anna Pepe travolge tutti (ed è la più originale). Voto: 7

Da vera baddie dal cuore d’oro, Anna Pepe ha infiammato il pubblico dell’RDS Summer Festival 2026 al ritmo delle sue canzoni più famose. La cantante, reduce dal successo di Desolée, ha lanciato il singolo White Girl Wasted. Una canzone che è energia allo stato puro e che racconta la voglia di divertirsi, lasciarsi andare e soprattutto mostrarsi per ciò che si è.

Forza e carattere d’altronde hanno sempre caratterizzato le performance dell’artista che, anche questa volta, non ha deluso le aspettative. Anna ha calcato il palco dello show con un look molto particolare e, ovviamente, da baddie, con una minigonna a balze bianca arricchita da un cinturone rock and roll, abbinata ad un top con motivi optical e stivaletti. Dalla voce alle canzoni sino al look: Anna sa sempre come distinguersi ed è davvero unica. Voto: 7

Gaia è una venere sensuale (e rischia tutto con la scollatura). Voto: 9

Ma la nostra preferita della serata resta Gaia che ci ha insegnato in questi anni cosa significa essere “confident” con il proprio corpo e credere in sè stesse, brillando. All’RDS Summer Festival 2026, l’ex star di Amici ha puntato su un look davvero spettacolare e che, diciamolo, rischiava da un momento all’altro di mostrare un po’ di più.

Un rischio che Gaia ha deciso di prendersi per brillare in modo straordinario sul palco. La cantate ha fatto scatenare il pubblico sulle note di una delle sue hit più famose: Chiamo io chiami tu con tanto di balletto e strillo sul ritornello per incitare i fan a cantare e ballare con lei.

A rendere Gaia favolosa un abito a rete a maglia larga, color cioccolato e con strass che la facevano brillare. Un abito arricchito da una scollatura sulla schiena vertiginosa e un taglio decisamente audace. Il risultato? Sul palco Gaia è apparsa come un concertato di energia. Una venere bellissima, con una voce straordinaria e un ritmo impossibile da non seguire.

La cantante in passato aveva raccontato le sue fragilità, svelando, senza paura, la difficoltà di accettarsi anche nelle imperfezioni e di abbracciare ogni parte di sè. Nell’aprile del 2025 si era raccontata su Instagram, mostrando i segni dell’acne sulla pelle del viso e dando vita ad una riflessione importante.

“Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua – aveva confessato -. Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo, ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me”.

“Ci tenevo a dirvelo, un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare TUTTA me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti”.

Un’artista meravigliosa e una donna che non ha paura di essere sè stessa. Voto: 9

Noemi è un concentrato di energia. Voto: 8

Capelli corti e un abito fasciante: Noemi non poteva essere più bella sul palco dell’RDS Summer Tour 2026. La cantante si è esibita sulle note di Tu cosa fai questa sera, conquistando il pubblico, ancora una volta, con la sua voce graffiante. Grinta, bellezza e talento sono il mix che rendono l’artista romana così amata e trasformano in un evento speciale qualsiasi sua performance. Il nuovo look le dona tantissimo e, forse, è quello che racconta meglio chi è davvero Noemi. Voto: 8

Sarah Toscano è una Winx in blu sul palco. Voto: 8

Il premio per il look più originale va senza dubbio a Sarah Toscano che in occasione dell’RDS Summer Tour 2026 si è trasformata in un mix fra una bellissima aliena e una Winx. La cantante ed ex concorrente di Amici sta vivendo un periodo magico della sua carriera e la voglia di sperimentare con i look non le manca.

Per l’occasione Sarah ha scelto un mini abito blu metallizzato con gonna a balze e stivali alti neri. Ha poi puntato su un beauty look che imitasse i colori del suo vestito, con ombretto blu metallizzato e delle mollettine sui capelli della stessa nuance a forma di stella.

Il risultato? La cantante si è trasformata in una sorta di eroina. Una sensazione resa ancora più netta quando ha iniziato a cantare, stregando il pubblico sulle note di Atlantide, brano che è già diventato un tormentone estivo e che continueremo ad ascoltare nei prossimi mesi. Sarah ci piace perché non è mai scontata e sa come farsi notare (e questo vibes anni Novanta sono strepitose!). Voto: 8