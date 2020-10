Che fine ha fatto Karima di Amici di Maria De Filippi

editato in: da

Cantante, ma anche attrice, Karima è un volto molto amato di Amici di Maria De Filippi. Classe 1985 l’artista ha conquistato tutti nel talent di Canale Cinque, mostrando un grande talento. Era giovanissima quando esordì nella trasmissione Bravo Bravissimo, nel 2006 la fama con la scuola di Amici e un successo che da allora non si è più fermato.

Nello show di Maria De Filippi, Karima ha raggiunto il terzo posto e si è fatta conoscere dal pubblico. Tre anni dopo è arrivata sul palco di Sanremo con la canzone Come in ogni ora. Nel corso degli anni Karima ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, come Tale e Quale Show e Domenica In, ma anche lo speciale su Woodstock condotto da Rita Pavone. Non solo musica, in questi anni l’artista ha lavorato anche a teatro e come doppiatrice.

La cantante originaria di Livorno è cambiata molto in questi anni, raccontando su Instagram i successi professionali, ma anche i traguardi nella vita privata. Nel 2014 infatti Karima è diventata mamma di Frida nata dal grande amore per il compagno Riccardo. “Sono entrata ad Amici che già avevo una storia musicale mia, anche se non ero conosciuta al grande pubblico – aveva spiegato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Amici è stato un veicolo importante, ma per continuare a fare ciò che amavo fare, con un pubblico più vasto. In Italia e anche fuori. Io sono per le cose che durano nel tempo: nel pop o sei un grandissimo, e fai la storia della musica – e parlo di Mina, Giorgia, Ramazzotti – o ormai nascono troppe cose, troppo in fretta e l’ascoltatore non ha tempo di ascoltarle in radio che dopo appena un mese c’è già un altro singolo”.

“Io sono entrata la prima volta in uno studio di registrazione a 6 anni, per incidere un inedito – aveva aggiunto -. Per me la musica non è né un mezzo per fare soldi, né per essere famosi o avere amicizie fi**e, che ci si va insieme i selfie da mettere su Facebook. Tra una canzone di successo, tanti soldi e una vita di due anni, o cantare il genere che ti piace, e la possibilità di confrontarti con musicisti di gran valore, e farlo finché hai 75 anni, io scelgo la seconda, perché non posso immaginare la mia vita senza musica”.