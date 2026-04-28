La Volta Buona, pagelle del 28 aprile: Eva Grimaldi racconta il calvario della chirurgia (8), Carlo ricorda il nonno Bud Spencer (9)

Si parla di chirurgia estetica e figli d’arte nella puntata del 28 aprile de La Volta Buona: ecco chi ha brillato nel salotto di Caterina Balivo

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eva Grimaldi

Torna martedì 28 aprile il consueto appuntamento con uno dei programmi più amati del pomeriggio di Rai1 ovvero La Volta Buona, condotto come sempre da Caterina Balivo. Nella puntata di oggi ampio spazio a due macro-temi: la chirurgia estetica, con le relative esperienze vissute anche da donne normali, e i “figli d’arte” con il ricordo emozionante di Bud Spencer e Renato Rascel.

A tenere compagnia a Caterina Balivo numerosi ospiti e protagonisti del piccolo schermo tra cui Beppe Convertini, Catena Fiorello, Eva Grimaldi, Gabriella Farinon, Drusilla Gucci. In studio arrivano successivamente anche Cristiana Ranieri, Clizia Incorvaia e Francesco, figlio di Kikò Nalli, insieme al papà.

Drusilla Gucci, la verità sugli occhi ghiaccio di Francesco Chiofalo (7)

La puntata si apre con una finestra sulla chirurgia estetica e sulle differenze tra botox e filler, ma anche sui rischi della chirurgia plastica se non fatta secondo criteri di sicurezza medica. A portare la sua testimonianza nel salotto di Caterina Balivo c’è Melania, una giovane donna che da 6 anni combatte una battaglia legale dopo aver vinto un concorso sui social che metteva in palio il rifacimento del seno. La ragazza è rimasta danneggiata, salvandosi per miracolo da una setticemia.

In studio c’è anche Drusilla Gucci, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, modello romano che ha cambiato addirittura il colore dell’iride facendosi tatuare gli occhi di un colore azzurro ghiaccio.

La Balivo chiede a Drusilla se lei ai tempi era favorevole all’intervento agli occhi e l’influencer risponde “Ero contraria, ognuno sul suo corpo può fare ciò che vuole, ma quello era un intervento troppo delicato. Lui voleva perfezionarsi, ma forse era una sua insicurezza, perché un conto è migliorarsi, un conto è stravolgersi completamente” e prosegue “Quando l’ho incontrato di nuovo dopo esserci lasciati è stato come vedere una persona che non conoscevo”.

Eva Grimaldi, il calvario dell’attrice per le protesi al seno (8)

In studio anche la storia di Angie che, dopo diverse gravidanze, ha avuto bisogno di rifarsi il seno: la giovane racconta di aver scelto una clinica rinomata nella sua città, a Cagliari, ma 4 mesi dopo essersi sottoposta al primo intervento – e 8mila euro spesi – si è ritrovata uno scollamento delle protesi.

Anche Eva Grimaldi ha vissuto un’esperienza simile con un’infezione grave contratta dopo il suo intervento al seno che le ha fatto rischiare la vita: l’attrice racconta di aver avuto gravi problemi di salute e di essere stata un anno intero con un seno solo, nascondendolo a tutti sul set.

“Dopo tutto quello che hai vissuto, quell’intervento lo rifaresti?” le chiede la Balivo e la Grimaldi risponde: “In realtà il problema è che quando e se succede qualcosa durante l’operazione, e può accadere, questi medici ti abbandonano”. Eva dunque non rifarebbe l’intervento senza prima accertarsi del “dopo”.

Can Yaman, nuovi progetti in vista (7), Kikò Nalli con il figlio Francesco (7)

Can Yaman si racconta ai microfoni de LVB, spiegando che vorrebbe cimentarsi in ruoli diversi, e l’intervistatrice gli chiede “Se ti chiedessero di dimagrire o ingrassare tanto per un progetto, lo faresti?” e lui risponde che il gioco deve valere la candela “Se è qualcosa che ne vale la pena sì, ma se non deve vederlo nessuno, perché farlo?”.

In studio arriva anche Kikò Nalli che rivela il trucco usato da Anne Hathaway per apparire più giovane senza ricorrere al lifting e lo mostra su una modella alla quale ha realizzato delle trecce laterali, con un immediato effetto “botox”. Catena Fiorello però spiega che l’attrice de Il Diavolo Veste Prada non ha inventato nulla, perché era un trucco che già usavano le nostre attrici italiane negli anni ’50 e ’60.

L’hairstylist si racconta a cuore aperto, dopo essersi lasciato con l’ex moglie Tina Cipollari, insieme al figlio Francesco che parla di come ha vissuto la separazione dei genitori, senza traumi nè cambiamenti di vita.

Carlo Pedersoli, il nipote di Bud Spencer racconta suo nonno (9)

In studio una serie di “figli d’arte” tra cui il nipote di Bud Spencer, Carlo Pedersoli che parla orgoglioso di suo nonno: “Mi brillano gli occhi quando qualcuno mi dice che sono uguale a lui” racconta, super orgoglioso di quanto realizzato dal celebre nonno, ex campione di nuoto e icona del grande schermo.

Caterina chiede a Carlo com’era abbracciare Bud e il ragazzo racconta che la cosa più bella era stare con lui, mangiare insieme, condividere le piccole cose e che il nonno gli dava sempre tanti consigli nello sport visto che Carlo è un campione di MMA.

“Per noi era uno di famiglia” gli dice Beppe Convertini, mentre Carlo prosegue raccontando altri piccoli aneddoti tra cui un consiglio datogli dal nonno sul sapersi rialzare dopo le sconfitte. “Era incredibile andare in giro con lui, quando uscivamo e vedevo la folla che lo aspettava era una sensazione strana” confessa il giovane.

Cesare, figlio di Renato Rascel parla del ricordo del padre (8)

“Quando è nato Cesare, Renato aveva 61 anni e la clinica era assediata dai paparazzi” racconta Caterina Balivo chiedendo a Cesare come avessero fatto a scappare. Il giovane racconta: “Io e mamma siamo sfuggiti alla folla passando attraverso la camera mortuaria e scappando con il carro funebre” dice svelando di aver avuto una vita avventurosa dopo questa prima esperienza.

“Quando avevi 17 anni tuo padre è stato ricoverato in una struttura specializzata in quanto malato di Alzheimer, come hai vissuto quel momento?” chiede ancora la conduttrice e Cesare racconta di aver avuto l’aiuto della mamma che è stata eccezionale nel gestire tutto.

“Io non ho un ricordo particolare di quel periodo perché ho un po’ rimosso, ma il trauma è arrivato dopo, quando avrei avuto bisogno della guida di un padre e lui non c’era più”. “Lui non riconosceva più nessuno, ma quello che abbiamo fatto io e mamma è stato mantenere la memoria di papà pulita e pura, senza spremerla come un limone” conclude emozionato Cesare.

Anniversari importanti: i 55 anni di Giorgia e i 60 anni di carriera dei Pooh (9)

La puntata prosegue parlando con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni di alcuni dei traguardi più importanti nel campo della musica e dello spettacolo tra cui i 55 anni di Giorgia, festeggiati con il suo amore Emanuel Lo, e i 60 anni di carriera dei Pooh con il ricordo di Stefano D’Orazio che era il manager del gruppo. Caterina Balivo parla dei loro figli, Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia, figli rispettivamente di Robi e Dodi, che lavorano con i genitori.