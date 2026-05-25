Pagelle La Volta Buona del 25 maggio: Evelina Sgarbi ‘bacchettata’ (6), Valeria Marini stellare (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo pagelle

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata del 25 maggio, ospiti e opinionisti si sono confrontati su temi di attualità e costume, con un occhio particolare alle famiglie famose e alle dinamiche controverse che spesso le caratterizzano. In studio, per discutere di “questioni familiari” ci sono alcuni figli celebri: Jasmine Carrisi, Francesco Oppini e Giuseppe Pedersoli, primogenito del celebre Bud Spencer.

Valeria Marini, iconica: voto 8 stellare

Valeria Marini ha trascorso un periodo di forte tensione con sua mamma Gianna Orrù, con la quale, tuttavia, è tornato finalmente il sereno. A Caterina Balivo la showgirl ha rivelato alcuni retroscena di quel momento per lei particolarmente delicato: “Ci ho sofferto tanto quando ci siamo allontanate, anche perché mamma mi ha fatto da madre e padre. Papà non l’ho vissuto per la distanza, lui viveva a Viterbo e noi a Cagliari. Amava le sue colline e la natura”.

A distanza di mesi, Valeria è comunque contenta di aver gestito la situazione in un certo modo: “Mamma aveva passato un periodo difficile e si era isolata, non parlava con nessuno. Io trovo molto sbagliato attaccare, per qualsiasi motivo, il genitore pubblicamente. Non mi sono mai permessa, e mai lo farei”.

L’affetto ritrovato non sembra tuttavia aver scalfito la granitica mamma Gianna, che ammette candidamente a Caterina Balivo di non aver mai ascoltato il brano Divina, inciso dalla figlia: “Non ci ho fatto caso, forse non ricordo”. Valeria non se la prende più di tanto, e regala un momento karaoke in studio intonando Can’t take my eyes off of you. Iconica.

La schiettezza di Tommaso Zorzi: voto 7

Totalmente diversa la situazione di Tommaso Zorzi. Cresciuto in una famiglia agiata, l’influencer non può fare altro che ringraziare i suoi genitori per quanto gli hanno dato nel corso degli anni: “Fare il genitore richiede tempo, quindi li ringrazio sicuramente per quello che mi hanno dedicato, ma sono grato soprattutto per le scuole che mi hanno fatto frequentare, per l’università all’estero”, ha spiegato l’ex gieffino.

“Avere una famiglia che ti permette di fare certe esperienze educative senza dover fare il cameriere, ma potendo solo studiare è una fortuna inestimabile. Non si può negare che la parte economica ti dia la possibilità di formarti in un certo modo”, ha concluso. Complimenti per l’onestà.

Il ricordo di Bud Spencer: voto 9

Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Bud Spencer, e a ricordare il grande attore nello studio de La Volta Buona sono il figlio e il nipote del divo, Giuseppe e Carlo Pedersoli. “Non ho mai sentito una parola fuori posto, un insulto, un grido tra mamma e papà. Sono stato fortunato con i miei figli che non mi hanno dato un solo grattacapo. Mamma è la colonna della nostra famiglia ci ha educato, ha stabilito i criteri della nostra vita. Papà, invece, aveva una mente giovane anche da anziano”, ha raccontato l’uomo.

Nonostante oggi Bud sia ricordato come uno degli attori italiani più famosi di sempre, il suo ingresso nel mondo del cinema è arrivato quasi per caso: “Il regista Giuseppe Colizzi si intestardì perché conosceva mia madre e si ricordava della stazza importante di mio padre. Anche Terrence Hill arrivò sul set per combinazione: sostituì un attore che si infortunò dopo aver litigato con la sua fidanzata”.

A quel fortunato incontro seguirono ben 18 film: “Divenmero famosi in tutto il mondo perché i loro film erano semplici, quindi non incontravano problemi di censura da nessuna parte. Erano molto lontani dai cliché: non c’era violenza, non c’erano battute scurrili”. Un omaggio doveroso ad un grande del cinema, che nella sua semplicità rimane nel cuore di tutti.

Evelina Sgarbi “bacchettata” da Caterina: voto 6

Dopo un lungo periodo lontano dalle scene a causa di una grave depressione, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico. Una decisione che non ha convinto del tutto la figlia Evelina Sgarbi, che in passato aveva chiesto al tribunale di nominare un amministratore di sostegno per il critico d’arte: “Si fa passare me come la figlia cattiva che vuole interdire il padre. Io semplicemente sono convinta di quello che ho fatto per il suo bene. Basta avere gli occhi per vederlo, lo portano in giro come un brand perché lui ha un cognome importante”, ha raccontato la ragazza a La Volta Buona.

“Perché non sono andata agli stessi eventi per incontrarlo? Ci ho pensato, ma non è proprio più come avere a che fare con la stessa persona. Lui non ragiona più con la sua testa. Viene portato in giro come un incolucro vuoto, senza i suoi occhiali e i suoi appunti. Lo hanno plagiato”.

Caterina Balivo, tuttavia, ha “bacchettato” la sua ospite: “Definire ‘plagiato’ un uomo che sta cercando di tornare come prima è un po’ ingeneroso. Forse dovresti fare un passo avanti nei suoi confronti”. E anche Gianna Orrù, dall’alto della sua saggezza, ha voluto dare un consiglio ad Evelina: “Vai, bussa. Lo abbracci gli dici ‘ti voglio bene’ e te ne vai“. Riuscirà la 26enne a mettere da parte l’orgoglio? Nel dubbio, le diamo un 6 di incoraggiamento.

Mick Jagger e il potere dell’umiltà: voto 8

Un vero e proprio putiferio a Stromboli. Una festa che vedeva protagonista Mick Jagger per la conclusione del film Three Incestuous Sisters è stata interrotta dalla polizia a causa di un’ordinanza comunale, scatenando un dibattito politico tra diversi enti.

Mentre imperversa la polemica, gli abitanti dell’isola hanno tuttavia offerto ai microfoni de La Volta Buona un ritratto inedito del divo inglese: “È una persona adorabile. Lui è passato in tutti i locali, si è divertito con tutta la popolazione dell’isola. Nei giorni in cui era con noi ha voluto rendere omaggio a tutte le persone del posto” ha spiegato Max, abitante di Stromboli che ha preso parte alle riprese.

In merito all’interruzione della festa, l’uomo minimizza: “È stata un’ingenuità nostra: facendo una festa privata non si è pensato al divieto. L’editto che vieta la musica nei giorni feriali dopo mezzanotte per il momento è confermato per tutta l’estate, ma vorremmo incontrare il consiglio comunale“. A prescindere da tutto, questa vicenda al momento sembra avere un unico vincitore: Mick Jagger, che ha conquistato il cuore degli abitanti di Stromboli (e non solo).

Il monito di Francesco Oppini: Voto 8

In rappresentanza dei figli celebri ci sono invece Jasmine Carrisi e Francesco Oppini, che hanno scelto in qualche modo di seguire le orme paterne. “Quando ero più piccolo ero talmente contrario ad apparire in pubblico. Ero terrorizzato. Col tempo, però, le cose sono cambiate”, ha raccontato Oppini. L’opinionista ha comunque voluto sollevare una questione molto delicata, che riguarda da vicino moltissimi giovani.

“I miei genitori hanno divorziato quando mia madre era all’apice del successo. Bastava poco per fare un disastro in quell’occasione, invece loro l’hanno gestita bene. I genitori devono rendersi conto che quello che fanno passare ai figli durante l’infanzia o l’adolescenza se lo portano dietro per tutta la vita”. Ripeterlo non è mai abbastanza. Bravo Francesco.