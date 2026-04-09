IPA Caterina Balivo

Il 9 aprile è andato in onda La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Il tema in apertura è importante e d’attualità: la conduttrice ha parlato del dato allarmante, tutto italiano, in cui sono stati denunciati numerosi centri estetici e presunti medici. In studio, per parlarne, anche Nadia Rinaldi, reduce da un intervento estetico al volto e al naso.

Nadia Rinaldi, gli interventi estetici. Voto: 6

Botox party, centri denunciati, presunti medici, bar dedicati ai botox, dove si servono spritz ma anche ritocchini evidentemente: i canoni estetici continuano a essere uno dei temi di attualità più importanti. Perché spesso a sottoporsi agli interventi sono proprio i giovani, intenti a rincorrere un ideale di perfezione che è destinato a non essere mai raggiunto.

In studio per parlarne con Caterina Balivo c’è stata anche Nadia Rinaldi, che ha raccontato il suo percorso di trasformazione da quando ha deciso di fare un bypass gastrico, perdendo 85 kg. Quando si è sottoposta in seguito all’intervento al seno, qualcosa è andato storto. “C’è stato un intervento che non è andato bene, si è riaperto tutto, hanno dovuto togliere le protesi e sono rimasta un anno e mezzo senza seno: una sofferenza non indifferente”.

Jessica Morlacchi, prima e dopo. Voto: 5

“Ero un mostro“. Sempre durante il momento dedicato ai ritocchi estetici, è stato mostrato il “prima e dopo” di Jessica Morlacchi. “Lo dico sinceramente”. La sincerità tagliente di Jessica Morlacchi non è passata inosservata, nonostante le parole di Caterina Balivo: ai tempi era comunque una giovane rocker con una bella voce. “Oggi si guarda poco la voce. Ho messo l’apparecchio, dopo l’apparecchio sono passata all’operazione al naso e ho aspettato tantissimo perché mio padre non ha voluto pagarla”.

L’operazione al naso era il suo più grande sogno, ma oggi non respira più (si è sottoposta a 4 interventi al naso). A spiegare il motivo è stato il professor Lorenzetti, presente in studio: “Ha un collasso della valvola nasale, complicanza che si vede in questo tipo di interventi”. Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al naso.

Manuel Casella, l’ex fidanzato di Amanda Lear parla del loro rapporto. Voto: 6

Amanda Lear è stata ospite a Belve nella prima puntata di martedì 7 aprile. Da Caterina Balivo, ospite in studio, c’è stato Manuel Casella, ex fidanzato, che ha parlato proprio del concetto di fedeltà ripreso anche dalla Lear. “Ha ragione, la fedeltà non è un valore, è una grande fortuna. Oggi va di moda prendere un caffè”, ci ha scherzato ricordando il Caffè Gate di Ilary Blasi e Cristian Iovino, ai tempi del matrimonio con Totti.

In studio, Casella è stato sollecitato dalla Balivo più volte: il suo rapporto con Amanda Lear era esclusivo? “Intanto non si chiede, perché la risposta può essere sbagliata. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto. Il rapporto non era basato sul ‘rimaniamo insieme per tutta la vita’. Eravamo totalmente diversi, obiettivi diversi, vite diverse, ma ci trovavamo benissimo ed eravamo molto complementari“. Nonostante i 30 anni di differenza, tra loro c’è stata una lunga storia d’amore, dal 2002 al 2008.

Il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci e la reazione di Antonella Fiordelisi. Voto: 8 (e 2)

Altro tema affrontato nel corso della puntata del 9 aprile de La Volta Buona è stato proprio quello della differenza d’età. Ancora oggi si tende troppo a enfatizzare il numero di anni che separa due soggetti di una coppia: Elisabetta Gregoraci ne sa qualcosa, considerando che è stata criticata ai tempi della sua storia con Flavio Briatore (una differenza di quasi 30 anni). Oggi però la Gregoraci sta guardando avanti con Lodovico Patti, che di anni ne ha 28 (ed Elisabetta 46, solo sulla carta). Il nuovo capitolo sentimentale della conduttrice e showgirl è l’ennesima occasione per ribadire un concetto ormai quasi demodé: “Che importa l’età?”, e usiamo le parole di Beppe Convertini per chiudere il cerchio.

In studio, però, ai più attenti non è sfuggita la presenza di Antonella Fiordelisi, fidanzata di Giulio Fratini (l’ex di Elisabetta Gregoraci). Che, verso la fine della puntata, ha reagito alla notizia del nuovo amore della Gregoraci: “Sono felice che si sia fidanzata la ex. Ritorno di fiamma? Il mio ragazzo l’ha lasciata”. Immediato l’intervento della Balivo, che ha acceso la fiamma per poi spegnerla correndo: “Non voglio parlare di altri ex”.

La verità su Raoul Bova e Beatrice Arnera: Voto: 6

Nelle ultime ore i beninformati hanno ipotizzato una rottura tra Raoul Bova e Beatrice Arnera. C’è aria di crisi? Non proprio, o almeno: in studio, a parlare della relazione che ormai dura da svariati mesi, è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv. “Partiamo dai dati di fatto: è vero che Beatrice ha cancellato i post, però proprio sui social ha ricevuto minacce violente, antipatiche. È stata sottoposta a una certa pressione, potrebbe aver deciso di sottrarsi al tiro. Noi li abbiamo appena paparazzati, titolando che ‘l’amore corre come un treno'”. Non poco tempo fa erano stati sorpresi mentre visitavano un appartamento, un possibile primo nido d’amore. Ma le cose al momento sono delicate e, alla fine, forse è davvero la privacy quello che ci vuole: a volte le luci dei riflettori sanno essere troppo accecanti.

“Sonia Bruganelli si sposa”, l’anello di Angelo Madonia. Voto: 9

In realtà è solo un’indiscrezione, legata a doppio filo al nuovo anello sfoggiato da Sonia Bruganelli, molto simile a quello di Kate Middleton. La notizia, anticipata dal settimanale Nuovo Tv, è stata commentata nel salotto della Balivo: naturalmente non è detto che abbia ricevuto la proposta da Angelo Madonia, ma l’anello non sembra casuale. Chissà.