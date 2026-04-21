IPA Stefano De Martino

La puntata del 21 aprile de La Volta Buona è iniziata con un tema di attualità che tocca molti giovani: è scattato un allarme per gli interventi estremi, in cui troppi, per rincorrere una presunta perfezione o semplicemente per modificare una piccola imperfezione, rischiano di pagare con la propria vita.

Manuela Carriero, la fidanzata di Chiofalo. Voto: 7

Per discutere del tema legato agli interventi estetici in studio è stata presente anche Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, fresco di intervista bomba a Belve in cui ha conquistato l’Italia con la sua verve da comico involontario. Chiofalo si è già sottoposto a un intervento estremo: è famoso per i suoi “occhi Husky”, avendoli rifatti da neri ad azzurri effetto ghiaccio. Cosa ne pensa Manuela di tutto questo? Se fosse stata la sua fidanzata all’epoca, non gli avrebbe mai permesso di sottoporsi a questo intervento. Ora Chiofalo deve sottoporsi a un intervento mai fatto in Italia, legalizzato da poco. “Sono favorevole ma fino a un certo punto, glielo avrei impedito, fino a che sta con me non si sottopone all’intervento per far allungare le gambe”.

Simona Ventura pentita dei ritocchi estetici. Voto: 8

Nel corso de La Volta Buona del 21 aprile, tra gli ospiti c’è stato anche Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura. La conduttrice aveva rivelato a Belve nel 2018 di essersi pentita dei ritocchi estetici, raccontando un momento preciso della sua vita in cui si è persino messa a piangere. “Io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta! C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”. Per Terzi, Simona è perfetta così com’è e negli ultimi 8 anni, da quando stanno insieme, non si è più sottoposta agli interventi estetici. “Simona è così da 8 anni e non si è mai rifatta. Lei è perfetta così come l’ho conosciuta“.

In studio durante il talk sugli interventi estetici anche Alessia Fabiani, che ha parlato del filler sbagliato alle labbra. Già tempo fa aveva cercato di spiegare cosa fosse successo: “Quindi io ho fatto a mia insaputa una sorta di silicone che si chiamava acido metacrilato. E oggi quando mi dicono: ‘Ma che hai fatto? Hai le labbra gonfie?’, in realtà il mio gonfiore è purtroppo un residuo di quello che io sto cercando di togliere con il tempo’”. Al momento però non ha trovato il coraggio di sottoporsi all’intervento, che richiede tempo per guarire. “Un po’ per pigrizia, un po’ per disinteresse, o forse mi sono accettata così”.

Il Festival di Stefano De Martino. Voto: 9

Dopo il Festival di Sanremo, di solito non ci sono molte indiscrezioni a così pochi mesi dalla finale, ma quest’anno è diverso. Dopo il passaggio di consegne sul palco dell’Ariston, Carlo Conti ha consegnato Sanremo nelle mani di Stefano De Martino per il 2027, in veste di conduttore e direttore artistico. La domanda “che Sanremo sarà” è stata posta anche da Caterina Balivo ad Aldo Vitali, direttore di Sorrisi.

“È ovvio che non svela i segreti, ci sta già lavorando, ma io penso che in generale la grande novità del Festival sarà lui, non sarà necessario che faccia grandi rivoluzioni. La sua presenza è già una gigantesca novità, e sarà abbastanza in linea con la liturgia di Sanremo, pur mettendoci del suo. Tenendo conto che negli ultimi anni il Festival è andato sempre molto bene, sarebbe un rischio cambiare”. Di fronte a sé De Martino ha una bella sfida: potrebbe essere il Sanremo più bello (o più brutto) di sempre. Noi scommettiamo sulla prima ipotesi.

Giancarlo Magalli versione attore. Voto: 6

Dopo il ruolo in Don Matteo, Giancarlo Magalli torna di nuovo a recitare per una serie su Netflix, la versione italiana di una serie fatta in Sudamerica che ha avuto molto successo e dove lavora al fianco di “quello bello dei The Jackal”, parole sue – ovvero Ciro Priello – e Diana Del Bufalo. Caterina Balivo ha anche raccontato di aver invitato Magalli più volte, ma la risposta è standard: “Ho da fare, sono sul set”.

Le celebrazioni per i 100 anni della Regina Elisabetta. Voto: 10

Il 21 aprile ricorre il centenario della nascita della Regina Elisabetta: in collegamento da Londra, è stato rivelato oggi il progetto, il memoriale che sarà fatto in occasione dei suoi 100 anni. Già una mostra bellissima è stata dedicata alla Sovrana defunta, alla moda e allo stile negli anni. Il Re si è mostrato di buonissimo umore dopo l’omaggio fatto alla mamma: “Sarai sempre nei nostri cuori”. Purtroppo il discorso si è poi spostato sul personaggio negativo del momento per la Monarchia: Andrea, figlio prediletto della Regina.

Alessia Fabiani emozionata per Achille Costacurta. Voto: 8

Tra i temi affrontati nel corso de La Volta Buona anche quello dei papà Vip che stanno al fianco dei figli, come Billy Costacurta, che ha raccontato di recente delle difficoltà del figlio Achille. Non riusciva ad andare da lui ogni giorno, mentre la moglie, Martina Colombari, è sempre stata presente nei momenti più difficili. “Hanno attraversato un inferno”, ha commentato Alessia Fabiani visibilmente commossa. “Sono lacrime di gioia e di supporto per questo amore, che ha dato tanto a questo ragazzo che oggi sorride in modo diverso rispetto a prima”.