Francesco Chiofalo, l’operazione estrema per il tatuaggio istantaneo: come sta l’influencer

Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo intervento estetico: un tatuaggio istantaneo in anestesia generale che ha scatenato reazioni contrastanti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

“L’ennesima follia di Francesco Chiofalo! Il primo uomo in Italia ad aver fatto il tatuaggio istantaneo in anestesia totale”: con queste parole uno dei protagonisti più amati del programma Le Iene, Stefano Corti, ha comunicato e documentato l’ultimo intervento estetico estremo al quale si è sottoposto Francesco Chiofalo.

L’influencer ed ex concorrente di Temptation Island infatti, non è nuovo ai trattamenti estetici e, soprattutto, agli interventi più invasivi per trasformare il suo aspetto. E oggi, attraverso questo ennesimo esperimento, Chiofalo ha dimostrato che non intende fermarsi nel processo di rivoluzione estetica che sta attraversando.

Francesco Chiofalo, il tatuaggio istantaneo che sfida le leggi della chirurgia

Francesco Chiofalo riesce ancora una volta a far discutere il web e questa volta il motivo è un nuovo intervento estetico che lui stesso ha definito “mai visto prima in Italia”. L’ex volto di Temptation Island, da anni protagonista del gossip per i suoi continui ritocchi e cambiamenti fisici, ha annunciato di essersi sottoposto a un innovativo “tatuaggio istantaneo”, una tecnica appena legalizzata in Europa che prometterebbe di realizzare tatuaggi enormi in una sola seduta e senza dolore. Una novità che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, ma anche parecchie polemiche sui social.

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Negli ultimi anni Francesco ha costruito attorno alla propria immagine una vera trasformazione continua. Dal cambio del colore degli occhi agli interventi su naso, zigomi, denti e barba, ogni scelta estetica è stata raccontata pubblicamente sui social e nei programmi televisivi. Ma stavolta l’influencer romano sembra aver alzato ancora di più l’asticella.

L’idea di tatuarsi completamente la schiena in un’unica sessione ha lasciato molti senza parole, soprattutto perché la procedura sarebbe avvenuta in anestesia generale in una clinica specializzata di Como.

A rendere tutto ancora più chiacchierato è stato il modo in cui Chiofalo ha presentato questo nuovo trattamento: attraverso Instagram ha spiegato di voler essere “il primo in Italia” a sperimentare la tecnica del tatuaggio istantaneo, raccontando ai follower che il metodo permetterebbe di coprire anche superfici enormi del corpo senza le lunghe sedute tipiche dei tatuaggi tradizionali.

Secondo quanto spiegato dall’influencer, infatti, per tatuare una schiena intera normalmente servirebbero mesi di lavoro, mentre questa nuova procedura consentirebbe di ottenere il risultato finale in una sola volta.

Francesco Chiofalo, come sta dopo l’intervento

Con l’ultimo intervento estetico, Francesco Chiofalo ha dimostrato di essere un vero e proprio pionere di tecniche chirurgiche innovative. Come c’era da aspettarsi ovviamente, le immagini pubblicate poco prima dell’intervento hanno immediatamente fatto il giro del web: Francesco è apparso in clinica con camice e cuffia sterile, visibilmente emozionato ma deciso ad andare fino in fondo.

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Poi, improvvisamente, il silenzio. Per alcuni giorni l’influencer è sparito completamente dai social, alimentando la preoccupazione dei follower e facendo crescere le ipotesi sulle sue condizioni dopo l’operazione.

A far discutere ancora di più è stata anche la reazione della fidanzata Manuela Carriero. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti ammesso pubblicamente di non condividere affatto questa scelta, definendola troppo estrema e confessando di aver litigato spesso con Francesco proprio a causa della sua continua ricerca di cambiamenti estetici. Durante un’ospitata televisiva, Manuela ha spiegato di non aver voluto accompagnarlo in clinica perché profondamente contraria all’intervento.

Dopo giorni di assenza, Francesco è infine tornato sui social con poche parole che hanno però aumentato ulteriormente il mistero: ha confermato di essersi sottoposto al trattamento, ringraziando i fan per i messaggi ricevuti, ma senza mostrare ancora il risultato finale del tatuaggio. “Per ora tengo tutto per me”, ha scritto, lasciando intendere che racconterà tutto soltanto nei prossimi giorni.