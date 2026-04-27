Chi è Francesco Nalli, il figlio di Tina Cipollari

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Tina Cipollari

Francesco Nalli è il secondogenito di una delle coppie più note della televisione italiana degli anni 2000: l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e l’hair stylist Kikò Nalli. Tina Cipollari e l’ex marito si conobbero proprio durante la loro avventura nel dating show di Maria De Filippi, nel 2003: un amore travolgente che portò prima alla nascita di Mattias, il loro primogenito, poi al matrimonio e all’arrivo di Francesco e Gianluca, il piccolo di famiglia.

Chi è Francesco Nalli

Francesco è nato nel 2006, tre anni dopo il primogenito Mattia (2004) e un prima del fratello minore Gianluca (2007). Nonostante la separazione dei genitori, avvenuta ufficialmente nel 2018, Francesco è cresciuto in un ambiente molto unito. Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno sempre mantenuto ottimi rapporti per il benessere dei figli, vivendo spesso vicini per garantire loro stabilità.

A differenza del fratello maggiore Mattia, che ha mostrato interesse per il mondo della musica (con lo pseudonimo Nillas), Francesco sembra essere quello più riservato dei tre, anche se non disdegna l’uso dei social. È molto attivo su Instagram e TikTok, dove condivide frammenti della sua quotidianità, outfit e momenti con gli amici, vantando un discreto seguito di follower.

Nel 2017 aveva iniziato a sfilare, posando anche per diversi shooting fotografici, ma oggi la sua strada sembra un’altra: è impegnato negli studi di recitazione, e ospite nel salotto di Verissimo con la madre, ha confessato il forte legame con entrambi i genitori, raccontando anche il rapporto speciale con Kikò: “Papà è molto affettivo, ci vogliamo bene e ci scambiamo tanti abbracci”.

Il rapporto con mamma Tina Cipollari

La fine del matrimonio dei genitori non ha cambiato il rapporto con loro.”Ci siamo promessi che non saremmo mai venuti meno ai nostri doveri di genitori”, ha raccontato Tina Cipollari nel salotto di Verissimo. Il rapporto tra i due è rimasto sereno: “Abbiamo trovato subito un equilibrio. Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche lì”.

E anche Francesco ha ricordato quel momento senza drammi e con grande serenità: “Ci convocarono in casa con i miei fratelli. Loro ci sono rimasti male, io meno. Ci fecero delle promesse e non è cambiato nulla“. Nel corso dell’intervista il ragazzo ha dedicato alla madre una lettera intensa, che l’ha fatta commuovere. “Cara mamma, volevo dirti grazie. Grazie per ogni sacrificio, per ogni momento in cui hai messo noi al primo posto, anche quando eri stanca o avevi mille pensieri”.

“Se oggi sono quello che sono, è anche grazie a te. Sei il nostro punto di riferimento, la nostra forza e la nostra casa”, ha continuato il secondogenito dell’opinionista di Uomini e Donne, facendola emozionare. Un rapporto coltivato nel tempo, tra sostegno reciproco, qualche preoccupazione di troppo e, ovviamente, tanto amore. “Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Poi, con il tempo, mi sono un pochino calmata”, ha confessato con la sua solita ironia Cipollari.