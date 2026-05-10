Dalla strada al palco, le pagelle della quinta puntata: Luca Argentero fa commuovere (9), Elettra Lamborghini inopportuna (4)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Luca Argentero

Una puntata ricca di emozioni quella di Dalla strada al palco Special: come ogni settimana lo show ha strappato tante risate, ci ha fatto scendere qualche lacrima, e soprattutto ha regalato al pubblico momenti di divertimento, leggerezza e performance capaci di toccare le corde del cuore.

Come sempre, a giudicare le esibizioni dei talenti in gara, i “Passanti importanti” Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, a cui si è aggiunto Enrico Brignano – diventato anche lui parte del cast – ed eccezionalmente Luca Argentero, che ha proclamato una lettera che ha fatto commuovere proprio tutti.

Luca Argentero, la lettera che fa piangere lo studio. Voto: 9

Dalla strada al palco ci sta abituando, puntata dopo puntata, a vivere grandi emozioni. E anche la puntata di sabato 9 maggio non ha deluso le aspettative. La serata inizia con una delle storie più commoventi di questa edizione: è quella di Francesca Prini – che non a caso è diventata una delle finaliste – professionista dell’arte della pole dance.

La donna, che combatte da sempre contro la fibrosi cistica, due anni fa ha perso il padre e fatica ad accettarne la scomparsa. Un legame però che la morte non ha scalfito e che ancora oggi è più forte che mai. Francesca infatti si è esibita indossando una giacca che apparteneva al genitore, un gesto per sentirlo ancora accanto a lei: “È un simbolo del percorso che ho fatto per lasciarlo andare, ma sentendolo sempre con me in tutto il percorso che ho fatto”, dice riferendosi all’uomo che è stato il suo “più grande sostenitore”.

L’artista ha dedicato al padre parole piene d’amore, che sono state lette sul palco, a sorpresa da Luca Argentero: frasi che hanno toccato il cuore di tutto lo studio, tanto che sia Mara Venier che Bianca Guaccero non hanno nascosto la loro commozione.

Elettra Lamborghini inopportuna. Voto: 4

Arriva piena di energia e vitalità, intonando Voilà, l’ultimo successo presentato sul palco del Festival di Sanremo. Ma la troppa esuberanza la tradisce, facendole fare delle gaffe. Elettra Lamborghini di solito ci piace perché sa portare una ventata di leggerezza ovunque vada, ma questa volta non ci ha convinta per niente.

Dopo aver cantato, una serie di osservazioni inopportune hanno un po’ rovinato l’atmosfera dell’intervento: guardando Francesca Prini che è seduta sul trono perché ha il punteggio più alto, dice: “Cos’è quella lì, la corteggiatrice?”. Oppure, rivolgendosi al cantante Numa che porta una bandana in testa: “Hai appena fatto il trapianto?”.

In realtà si tratta di una semplice fascetta dove ha scritto il suo nome, ma gli interventi di Elettra risultano fuori luogo, lasciando un po’ di perplessità nei giudici (e anche nel pubblico).

Bianca Guaccero volteggia come una farfalla. Voto: 7

L’attrice e conduttrice dimostra ancora una volta di sapersi mettere in gioco, lasciandosi coinvolgere in una prova di coraggio: Bianca Guaccero è la vera rivelazione di questa edizione di Dalla strada al palco. “Sono molto emozionata perché è la prima volta che faccio questa cosa”: e così comincia a volteggiare insieme a Lucio, un concorrente che insieme alla compagna Valentina porta sul palco un numero con le cinghie aeree.

Si lascia andare, elegantissima ed eterea, durante la performance, e alla fine dimostra un entusiasmo contagioso: meritatissimi i complimenti dei colleghi, in primis quelli di Mara Venier che all’inizio le aveva sconsigliato di esibirsi. “Sei stata bravissima”, le urla la conduttrice, mentre lei ancora trema per l’adrenalina. Eccezionale.