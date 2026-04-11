Dalla strada al palco, le pagelle della prima puntata: Frassica punge Conti (9) Guaccero e Venier in lacrime (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nino Frassica

Dalla strada al palco torna in tv con una nuova edizione rinnovata. La creatura di Carlo Conti conquista grazie ad una formazione di giudici – i “passanti importanti” – che sa farsi notare. Tante le performance emozionanti, ma soprattutto i momenti di puro show e divertimento.

Un format che si rinnova e convince. Voto: 9

Rinnovarsi senza perdere il proprio spirito: Dalla strada al palco è uno dei pochi programmi che è riuscito in quest’impresa, convincendo anche in questa nuova versione. Era il 2022 quando Carlo Conti ebbe l’idea del format e su Rai 2 andò in onda la prima edizione dello show. Al timone all’epoca c’era Nek, affiancato poi nel 2004 da Bianca Guaccero.

Quest’anno il ritorno in tv del programma è stato caratterizzato da cambiamenti importanti. Prima di tutto la presenta di un’orchestra, diretta dal Maestro Enrico Melozzi, ma soprattutto l’assenza di un conduttore. A prendersi tutta la scena, con estrema bravura, i giudici del programma.

Carlo Conti, Nino Frassica, Bianca Guaccero e Mara Venier si comportano proprio come farebbero dei passanti che si fermano in una piazza ad osservare degli artisti di strada. Si tratta di quattro personalità diverse fra loro e fortissime, ma capaci di creare un’intesa che funzione e convince, fra momenti comici e attimi di grande intensità. Oltre a loro a votare c’è un’altra giuria composta da sei bambini che arrivano da tutta Italia.

La scelta di non inserire un conduttore nello show è particolare, ma convince e consente al format di rinnovarsi, diventando ancora più interessante.

“Abbiamo immaginato un programma più moderno e ritmato, senza la conduzione classica – aveva raccontato Carlo Conti, parlando di questa scelta -. Dalla strada al palco Special è un programma che vive del protagonismo dei protagonisti. Ogni artista arriva da solo e ci deve catturare: arriva in scena, ci racconta la sua storia e fa la sua esibizione”.

Il meccanismo è semplice, ma efficace. Nelle prime cinque puntate le esibizioni degli artisti vengono giudicate da giuria e pubblico. Il più votato può accedere alla finale, mentre sono i passanti importanti a dare l’occasione ad un concorrente di arrivare al 22 maggio. La finale incoronerà il migliore arista di strada d’Italia che otterrà un premio 10mila euro in gettoni d’oro.

Nino Frassica esplosivo. Voto: 9

Gigante della comicità, Nino Frassica sa come conquistare la scena e in Dalla strada al palco lo fa in modo impeccabile. Le sue battute scatenano la risata del pubblico e non perde occasione per ironizzare, prendendo di mira soprattutto Carlo Conti.

Dopo l’esibizione di Francesca, nei panni di Mary Poppins, Frassica si lancia in una serie di battute. “Io e il mio ragazzo ci siamo conosciuti in Francia, lui suona l’handpan”, dice la concorrente e il comico replica: “Mi sa che è finito il pane, ha detto end-pan”, dice, scatenando la risata di tutti.

E dopo il rapido calcolo dei voti fatto da Conti rincara la dose: “Ma come hai fatto a fare il calcolo così velocemente?”, chiede al presentatore. Imperdibile il suo monologo dedicato proprio a Carlo Conti, con il racconto della sua amicizia con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi “compagni di crimini”. “A Firenze faceva l’uomo oggetto, vendeva oggetti”, dice parlando del presentatore. Fra i momenti più divertenti l’arrivo degli artisti scelti da Frassica, decisamente sopra le righe.

Carlo Conti può dare di più. Voto: 6

Dopo una lunghissima stagione televisiva e l’avventura di Sanremo 2026, Carlo Conti non si è mai fermato e forse ora inizia ad accusare i primi segni di stanchezza. In Dalla strada al palco fa del suo meglio per rendere l’atmosfera frizzante, soprattutto grazie all’aiuto di Nino Frassica, ma non convince del tutto.

Un conduttore della sua caratura potrebbe fare molto di più, anche se i siparietti comici con Frassica sono fra i momenti più divertenti e apprezzati della trasmissione. Conti sta al gioco e si lascia bonariamente prendere in giro dal comico, con qualche guizzo da parte sua, particolarmente apprezzato dal pubblico.

Quando sul palco arrivano Veronica e Mirko, acrobati e fidanzati che realizzano un mini musical, Conti riveste il ballerino, arrivato in scena a torso nudo. “Coprirti che altrimenti quando torno a casa qualcuno fa paragoni scomodi”, scherza, passando la giacca anche alla compagna: “Ha 35 anni, è normale, anche io avevo quel fisico alla sua età”, dichiara, facendo ridere tutti.

Bianca Guaccero artista completa. Voto: 7

Balla, canta, recita e presenta: Bianca Guaccero è un’artista completa. Solare e sempre sorridente, si mette in gioco anche a Dalla strada al palco, svelando un talento che non passa inosservato. Partecipa alle esibizioni, come quella di Lucrezia con il suo cane, e ne approfitta per interagire anche con gli altri giudici. Impossibile non lasciarsi conquistare dalla sua positività e non pensare che sarebbe perfetta alla guida di uno show tutto suo.

Mara Venier sempre regina. Voto: 8

Mara Venier resta una regina della televisione e lo dimostra senza sforzo apparente anche in questa trasmissione. La sensibilità della conduttrice la porta a porre le domande giuste, ma soprattutto a mostrare uno straordinario coinvolgimento nelle storie dei concorrenti. Dalla strada al palco infatti non porta in scena solamente delle performance, ma anche il loro passato e le loro scelte legate all’arte e alla vita. Verace, sincera e unica, Mara Venier conquista la scena con la sua personalità e sa creare il giusto feeling con gli artisti di strada che intervengono nella trasmissione.

L’esibizione che fa piangere tutti. Voto: 8

Fra le esibizioni più emozionanti quella di Paolo e Noemi, papà e figlia in scena con uno spettacolo circense molto particolare. Uno show dedicato alla moglie di Paolo e mamma di Noemi, uscita dal coma dopo aver ascoltato la voce della figlia.

L’esibizione racconta l’amore fra padre e figlia ed emoziona sia Bianca Guaccero che Mara Venier. “Bravura e poesia in questa esibizione”, il commento di Carlo Conti. Puntuali le parole di Mara: “Avete comunicato tanto con questo spettacolo, complimenti”. Mentre sul finale l’arrivo della mamma di Noemi emoziona tutti. “Questa storia ci insegna che l’amore vince su tutto”, spiega la Guaccero.