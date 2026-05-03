Dalla strada al palco, le pagelle della quarta puntata: Sal Da Vinci fa impazzire tutti (8), Mara Venier e la sua gaffe (9)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Non si arresta il successo di Dalla strada al palco special: lo show, che non è andato in onda venerdì sera per lasciare spazio al Concertone del Primo Maggio, è tornato su Rai1 con la quarta puntata sabato 2 maggio, dando filo da torcere a Maria De Filippi e al Serale di Amici.

Anche in questa quarta puntata non sono mancate le emozioni: tante le storie coinvolgenti dei talenti in gara, che con il loro vissuto hanno fatto emozionare (e divertire) i “Passanti importanti”, Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, Nino Frassica e l’ospite speciale Enrico Brignano, perfettamente integrato nella giuria.

La trasmissione, nata da un’idea di Conti, sta trovando una nuova linfa con questa nuovo assetto. E i risultati si vedono tutti: anche contro un gigante come Amici, il programma si difende bene in termini di ascolti, guadagnando punti rispetto alle puntate precedenti.

Bianca Guaccero e la “trappola” di Carlo Conti. Voto: 8

Meriterebbe più spazio in tv, magari con uno show tutto suo, perché Bianca Guaccero è un’artista a tutto tondo e dai mille talenti. La conduttrice, incastrata da Carlo Conti, sale sul palco per cantare Le mille bolle blu di Mina. Una splendida interpretazione anche se improvvisata, che ha lasciato tutti a bocca aperta, complice l’accompagnamento delle bolle di sapone di uno dei talenti in gara. Strepitosa.

Mara Venier e la gaffe con la madre di Bianca Guaccero. Voto: 9

Lo stile di Mara Venier è quello di sempre, con domande volte a suscitare l’emotività del momento. Il modello sembra quello di Domenica In, ma rispetto alle prime puntate la conduttrice sembra finalmente aver trovato il giusto equilibrio tra commozione e commenti puntuali e precisi.

E non delude quando ne combina una delle sue: di fronte a un giovane concorrente dal fisico scultoreo si lascia andare a un commento che strappa a tutti una risata. Jonathan Rossi, biker professionista, alla fine della sua performance chiede se fosse il caso di rivestirsi.

“Ma stai così, amore mio”, gli dice con un sorriso, mentre rivolgendosi a una spettatrice in studio, sottolinea: “Che a noi donne di una certa età fa bene. Signora, sbaglio?”. Solo dopo la battuta Bianca Guaccero le svela che è sua madre, scoppiando in una risata.

Sal Da Vinci canta e fa impazzire tutti. Voto: 8

Era l’ospite più atteso della serata e non ha deluso le aspettative: Sal Da Vinci fa una sorpresa a Daniele, cantante che ha perso il padre a causa di un incidente automobilistico che aveva coinvolto anche il fratello e la madre, entrambi salvi. Duetta insieme a lui con O sole mio, lasciandogli il giusto spazio e senza prendersi tutta la scena. Una performance emozionante che ha commosso il pubblico, esploso in un applauso scrosciante.

Il palco diventa tutto suo quando intona il successo di Sanremo Per sempre sì, con tutto lo studio che si alza in piedi per cantare insieme a lui. Un trionfo.

Carlo Conti e la sua autoironia. Voto: 7

Fa la spalla a Nino Frassica, ride insieme a lui e si lascia andare in più di un’occasione. Carlo Conti ha trovato la sua quadra, non ruba la scena a nessuno, si diverte e si vede, scherzando sulla sua abbronzatura in tinta con il gelato al cioccolato e sul suo fisico. Ci piace sempre di più.