Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio: gli ospiti della quarta puntata

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Il cast di "Dalla Strada al Palco"

Torna, eccezionalmente nella prima serata di sabato 2 maggio, l’appuntamento con lo show Dalla Strada al Palco Special. La più grande festa degli artisti di strada porterà sul palco storie uniche ed emozionanti, ed una nutrita compagine di ospiti musicali: accanto ai “passanti” Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, arriveranno anche tre voci amatissime del panorama nazionale.

Anticipazioni di Dalla Strada al Palco Special

La sfida televisiva del sabato sera si arrichisce, il 2 maggio, di un inedito protagonista: a sfidare Maria De Filippi e il suo Amici sarà infatti Dalla Strada al Palco Special, chiamato a raccogliere il testimone di Canzonissima. La quarta puntata dello show vedrà ancora al centro della scena il talento autentico di un gruppo di artisti di strada arrivati da tutta Italia per commuovere ed emozionare con le loro storie.

A commentare le esibizioni, sarà una straordinaria compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, mentre ad accompagnare gli artisti, ci sarà la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance.

Nel corso della trasmissione il pubblico e i “passanti importanti” sceglieranno i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. Ancora una volta, gli spettatori saranno condotti attraverso un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività.

Gli ospiti della puntata del 2 maggio di Dalla Strada al Palco Special

Anche questa settimana, Dalla Strada al Palco Special si arricchirà di ospiti speciali: accanto ai “passanti importanti”, nella puntata di sabato 2 maggio troveremo Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e pronto a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Con lui, anche un’altra protagonista in arrivo dal palco dell’Ariston, Ditonellapiaga, autrice del tormentone Che fastidio.

A completare il parterre Michele Zarrillo, uno degli autori più apprezzati del panorama musicale italiano e interprete di brani cult come 5 Giorni e Una rosa blu.

Dalla strada al palco Special, dove e quando vederlo

La quarta puntata di Dalla strada al palco Special va in onda eccezionalmente sabato 2 maggio alle 21: 30, tornando poi al tradizionale appuntamento del venerdi dalla prossima settimana. Il programma – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me – è nato da un’idea di Carlo Conti.

L’ultimo Direttore artistico del Fesival di Sanremo, ha raccontato in più occasioni di essere molto affascinato dal mondo degli artisti di strada, incrociati spesso a Firenze in compagnia del figlio: “Le loro storie sono affascinanti, ci fanno capire perché qualcuno si è ritrovato a fare questo, se per scelta di vita o per forza, per necessità o anche per passione. Storie diverse per capire un mondo. Con gli artisti di strada ti fermi a guardare. E più saranno bravi a catturare l’attenzione, più guadagneranno punti”, ha raccontato lo showman.

L’ultima puntata di Dalla Strada al Palco sarà fruibile anche in in streaming su RaiPlay, dove rimane disponibile anche dopo la messa in onda, insieme agli episodi precedenti della stagione.