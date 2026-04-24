Dalla strada al palco, anticipazioni del 24 aprile: gli ospiti della terza puntata

È tutto pronto per il terzo appuntamento di "Dalla strada al palco Special": gli ospiti e le sorprese della puntata del 24 aprile

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, Nino Frassica, la giuria di "Dalla strada al palco Special"

Un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco Special: la grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, e diventato negli anni uno dei programmi più attesi dal pubblico. Dopo il successo delle prime due puntate, venerdì 24 aprile ritroveremo sul palco grandi talenti, che con le loro esibizioni sono pronti a far emozionare e a lasciare a bocca aperta il pubblico di Rai1. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti e le sorprese: tutte le anticipazioni della terza puntata.

Dalla strada al palco Special, le anticipazioni del 24 aprile

Grandi emozioni, storie che lasciano il segno, momenti di leggerezza, risate e tante sorprese: sono questi gli ingredienti della terza puntata di Dalla strada al palco Special, lo show che porta in prima serata il talento autentico, quello che nasce nelle piazze, tra la gente, lontano dai riflettori.

Sul palco si alterneranno artisti provenienti da tutta Italia, ognuno con abilità e capacità diverse, pronti a stupire il pubblico: musica, acrobazie, performance sorprendenti che raccontano storie diverse ma unite dalla stessa passione, quella per l’arte da strada, in tutte le sue forme.

Anche questa sera, a guidare e commentare le performance dei partecipanti allo show, ci sono i “passanti importanti”. Parliamo di Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero che in questa edizione non hanno il ruolo di conduttori, piuttosto quello di giudici “spontanei”, pronti a emozionarsi e lasciarsi trasportare dalle esibizioni degli artisti pronti a mettersi in gioco.

Gli ospiti della terza puntata

Anche questa settimana la trasmissione si arricchisce con ospiti speciali: accanto ai “passanti importanti”, nella puntata di venerdì 24 aprile, troveremo Enrico Brigano, che commenterà le esibizioni con ironia e partecipazione. Ma le sorprese ovviamente, non finiscono qui: ospite d’eccezione sarà Rocco Hunt, reduce dall’avventura come giudice a The Voice Kids in coppia con il collega Clementino, che ha da poco annunciato di diventare papà per la seconda volta, pronto a portare sul palco la sua energia e i suoi grandi successi.

Protagonisti assoluti restano sempre gli artisti di strada, arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, con le loro storie – non sempre facili – con la voglia di farsi conoscere e di portare il loro talento nel cuore degli spettatori.

A tenere insieme i diversi momenti è la band live diretta da Enrico Melozzi, che accompagna le esibizioni dei talenti che si esibiscono durante la serata. Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” sceglieranno i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Dalla strada al palco Special, dove e quando vederlo

La terza puntata di Dalla strada al palco Special va in onda stasera, venerdì 24 aprile, alle 21.30 su Rai1, subito dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino. Il programma – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me – è fruibile anche in in streaming su RaiPlay, dove rimane disponibile anche dopo la messa in onda, insieme agli episodi precedenti della stagione.