Dalla strada al palco, quando inizia, puntate e cast (senza Nek)

IPA Carlo Conti

Carlo Conti torna in una delle collocazioni storiche, al venerdì, con lo show Dalla strada al palco, il programma che è nato da una sua idea. Le prime tre edizioni sono state condotte da Nek, mentre la quarta da Nek con Bianca Guaccero. E adesso, per la quinta edizione, in onda dal 10 aprile al 22 maggio 2026, non mancano delle sorprese.

Dalla strada al palco, le prime anticipazioni e le novità

Dopo aver condotto di nuovo il Festival di Sanremo per due anni consecutivi, nel 2025 e nel 2026, totalizzando ben cinque edizioni della kermesse durante la sua carriera, Carlo Conti è pronto a tornare al venerdì sera con Dalla strada al palco. Ma per lui ogni sera è uguale: l’importante è riuscire a catalizzare l’attenzione del pubblico. “L’idea era venuta chiacchierando e lavorando con i miei autori, come per Ora o mai più o I migliori anni. Progetti che nascono e poi tieni nel cassetto: aspetti l’occasione giusta”, ha confessato a Sorrisi.

Partito inizialmente su Rai2 con la conduzione di Nek, per la quinta edizione il ritorno è previsto per il 10 aprile. “Ma qui serve un ruolo diverso. È un programma che viaggia con il montaggio e la rapidità. Per usare un gioco di parole, vive del protagonismo dei protagonisti. Non c’è l’incalzare del conduttore. Sono artisti di strada, sono lì, nella piazza, li vedi passando”. Oltre a Carlo Conti, vedremo anche Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Al centro di tutto, come sempre, ci saranno le storie degli artisti di strada: il migliore, alla fine, porterà a casa un premio di 10mila euro. Oltre alla giuria degli adulti, c’è una giuria speciale: quella dei bambini.

Quando va in onda Dalla strada al palco e quante puntate sono

Dalla Strada al Palco Special torna a partire da venerdì 10 aprile, per sei puntate in prima serata fino al 22 maggio 2026, su Rai1 naturalmente, dove ha trovato ormai la sua casa definitiva sul primo canale. La quinta edizione porta con sé una novità che non passa inosservata: niente conduzione classica. Una scelta precisa, che segna un cambio netto rispetto alle edizioni precedenti. Al centro ci saranno i “passanti importanti” del mondo dello spettacolo che interagiranno direttamente con gli artisti di strada.

“Dalla strada al palco era partito su Rai2, poi si è spostato su Rai1; Nek è stato impegnato con The Voice Generations e ora ha il tour europeo. In questa edizione abbiamo immaginato un programma più moderno e ritmato, senza la conduzione classica”, ha spiegato Carlo Conti. La giuria è fissa: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero siederanno insieme per tutta la stagione. “L’artista si presenta da solo e ci deve catturare: arriva in scena, ci racconta la sua storia e fa la sua esibizione”. E proprio le storie al centro del programma hanno sempre fatto commuovere: l’appuntamento è da venerdì, dove potremo finalmente ascoltare storie diverse per comprendere un po’ di più il mondo e un universo di sogni che ha condotto gli artisti dalla strada fino al palco di Rai1.