Cosa vince il vincitore di Amici? Tutto sul montepremi

Una vetrina importante per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma non solo: cosa vince il vincitore di Amici? Dal ricco montepremi, alle opportunità di carriera, chi partecipa al talent ideato da Maria De Filippi ottiene visibilità, denaro e la possibilità di muovere i primi passi lungo la strada che lo potrà portare a costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo.

E, se si guarda al passato si nota come non solo il vincitore guadagni qualcosa, ma anche altri giovani artisti abbiano ottenuto contratti importanti e riconoscimenti nel corso dell’avventura del talent.

Amici di Maria De Filippi: qual è il montepremi per il vincitore

Prendere parte ad Amici di Maria De Filippi già da solo è un grande traguardo, perché per i giovani studenti della scuola televisiva è un buon modo per iniziare a entrare nel cuore del pubblico, per confrontarsi con professionisti del settore e per crescere. Ma non solo, perché al termine di ogni stagione è previsto un montepremi finale per il vincitore.

A chi arriva sul primo gradino del podio, infatti, vanno 150 mila euro in gettoni d’oro. La cifra negli anni è cambiata: se durante i primi anni del programma si parlava di 100.000 euro, ai quali si doveva sommare un anno di contratto con Mediaset del valore di 50.000 euro, c’è stata un’edizione in cui la vittoria valeva 300 mila euro, per poi tornare a 200 mila.

Quanto guadagnano i concorrenti e quali sono i premi

Non solo premi per chi si aggiudica il primo posto, ma sono previsti anche importanti riconoscimenti in denaro e opportunità per gli altri giovani artisti che partecipano alla scuola più famosa della tv.

Il vincitore di categoria si porta a casa un piccolo tesoretto che ammonta a 50mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, sono previsti altri riconoscimenti: il premio Tim, che ammonta a 30mila euro in gettoni d’oro e il cui vincitore viene stabilito da una giuria tecnica, e il Tim premio della critica, per un totale di 50mila euro in gettoni d’oro. In questo caso a scegliere il vincitore è una giuria formata da 25 membri presi da testate quotidiane, agenzie di stampa e web.

Il vincitore assoluto del programma, invece, viene decretato dal televoto, dando – di fatto – al pubblico da casa la possibilità di far trionfare il proprio artista preferito.

Amici, chi vince la borsa di studio?

Nella storia del talent di Maria De Filippi c’è anche chi ha vinto delle borse di studio prestigiose, magari non arrivando neppure in finale. Anche quelle sono riconoscimenti da non sottovalutare, soprattutto perché sono importanti mezzi per crescere per chi vuole portare avanti una carriera nel mondo della musica o della danza.

Il talent in questi anni ha sfornato artisti di tutto rispetto che sono stati capaci di crearsi un grande seguito, di essere al vertice delle classifiche o di dare prova della loro bravura alla conduzione di programmi tv.

Da Alessandra Amoroso a Emma, passando per Stefano De Martino ed Elodie, sono tantissimi i cantanti e i ballerini che, usciti da Amici, hanno proseguito la loro carriera grazie a un talento trasversale che spazia dalla musica, alla danza, per arrivare alla recitazione e alla conduzione televisiva.

Un ricco montepremi, opportunità di carriera, visibilità e la possibilità di poter imparare e confrontarsi con grandi nomi del panorama artistico, sono i premi che ottengono, non solo il vincitore di Amici, ma anche tutti coloro che partecipano al talent.