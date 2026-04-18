Dalla strada al palco, le pagelle della seconda puntata: Carlo Conti ventriloquo (7), Nino Frassica strepitoso (9)

Secondo appuntamento con "Dalla strada al palco": un mix di commozione e leggerezza, tra gli interventi di Nino Frassica e le lacrime di Mara Venier

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti

Secondo appuntamento per Dalla strada al palco, che non ha deluso le aspettative. La puntata del 17 aprile ha riservato al pubblico grandi esibizioni, momenti di tenerezza, commozione e attimi di leggerezza, in un mix perfetto per lo show del venerdì sera che sfida il suo diretto concorrente, il Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del programma ci sta sorprendo con alcune novità: la presenza dell’orchestra diretta dal Maestro Enrico Melozzi e l’assenza di veri e propri conduttori. Al loro posto c’è il quartetto dei “passanti importanti“, formato da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, che commentano le esibizioni dei talenti in gara, i veri protagonisti dello show, senza dimenticare la giuria composta da sei bambini che arrivano da tutta Italia, pronti a strappare qualche risata e regalare attimi di tenerezza.

E come sempre, non mancano le sorprese: per questa puntata spazio alla musica con Alex Britti e all’energia dei Gipsy Kings by André Reyes, che hanno fatto un “inaspettato” regalo a una coppia di musicisti di strada, uniti da tanti anni con la promessa di sposarsi.

Carlo Conti si presta e gioca con il ventriloquo. Voto: 7

Uno show fatto di divertimento e leggerezza, che permette ai talenti di farsi notare anche dal grande pubblico: Dalla strada al palco non ha tradito il suo scopo originale, anche se in questa quinta edizione c’è qualche novità. In primis il ritorno di Carlo Conti, ideatore del programma, che oggi ha cambiato ruolo diventando uno dei “passanti importanti”, pronto a dare la sua impressione insieme ai colleghi sulle esibizioni dei talenti da strada.

Rispetto alla prima puntata, in cui ci aveva convinto poco, questa volta si è lasciato coinvolgere di più: scherza con Nino Frassica, dà opinioni puntuali e precise, lasciandosi la nostalgia del Festival di Sanremo alle spalle. Il momento più divertente? Quando si presta a fare il pupazzo di Nikolas Bushi, giovane ventriloquo, che lo “sfrutta” per mettere in scena una gag divertente che fa ridere grandi e piccini.

Nino Frassica e le esilaranti scuse a Gigi D’Alessio. Voto: 9

La quota comica del programma è quella di Nino Frassica: è lui a portare una ventata di freschezza e leggerezza in uno show che altrimenti rischierebbe di diventare fin troppo votato ai sentimentalismi, con le sue battute pungenti e freddure che conquistano il pubblico in studio e a casa.

Entra in studio indossando una giacca con paillettes ricamate solo su una metà perché “non potevo permetterla tutta”; “confonde” i Gipsy Kings – ospiti della serata – con i Maneskin, dicendo che “manca solo Damiano”. E quando uno dei concorrenti fa la proposta di matrimonio alla sua compagna, strappa a tutti un sorriso (sdrammatizzando un po’ il momento di commozione generale) facendo una proposta: “Vediamo se c’è un prete in studio così li sposiamo subito!”.

Ma se c’è un momento che ci ha rubato il cuore, è stato il monologo dedicato a Gigi D’Alessio: una lettera di scuse ricca di freddure, da “Quando vengo a Napoli mi faccio parcheggiare la macchina solo da te”, passando per “Siamo così amici che quando ti chiamo non serve che mi rispondi”, ma anche “Ricordati che sono anche amico di tuo figlio, LSD”. Per chiudere mostra il video del sosia del cantante che intona una sua canzone, tra le risate del pubblico. Non si può non amarlo.

Mara Venier e i suoi momenti di commozione. Voto: 6

Mara Venier fa Mara Venier: mentre gli altri giudici sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda, ognuno con il proprio stile personale, la conduttrice sembra rimanere ancorata al modello di Domenica In, interrogando ogni talento con domande sul proprio vissuto e sulle storie di vita non sempre facili.

È vero che il programma punta (anche) sull’emotività, ma a volte il rischio è quello di dare troppo spazio al privato dei concorrenti, mettendo in secondo piano le loro capacità. È lei che si commuove di più, facendosi pizzicare più volte con lo sguardo velato dalle lacrime, proprio perché scava con domande personali, forse un po’ troppo. Un peccato.

La proposta di matrimonio di Justo a Sole con “sorpresa”. Voto: 5

Una sorpresa non proprio “inaspettata” quella di Justo a Sole. I due musicisti di strada, uniti nel lavoro e nella vita, hanno portato la loro esibizione con chitarra e voce, facendo ballare tutto lo studio. Una splendida esibizione che non è riuscita però a farli sedere sul trono bianco.

Nonostante questo la coppia ha conquistato il cuore del pubblico con la sua storia: un amore che dura da tanti anni, e che non ha mai vacillato nonostante i colpi bassi tirati dal destino, non sempre favorevole. Per questo la produzione ha voluto regalare un sogno ai due artisti, facendoli esibire insieme ai Gipsy Kings, in un concerto improvvisato che li ha fatti emozionare.

Ma non finisce qui: Sole e Justo si sono promessi amore eterno più di una volta nella loro lunga relazione, ma non si sono mai sposati. Così il musicista argentino ha scelto il palcoscenico di Dalla strada al palco per fare la proposta più romantica di tutti, quella di matrimonio, come si deve: si inginocchia e mette al dito il prezioso pegno d’amore alla sua Sole, la luce in tanti momenti bui della sua vita.

Sole rivela che i due si erano promessi di sposarsi quando i Gipsy Kings “verranno a vedere un nostro concerto”: un sogno che si è avverato per entrambi, ma che ha rivelato una piccola gaffe della produzione del programma. Dopo questo bellissimo momento, Justo rivela di non aver mentito mai a Sole, tranne durante questa settimana, quando ha dovuto nascondere il telefono per non rivelare la promessa di matrimonio con la presenza dei loro beniamini.

L’argentino, preso dall’emozione del momento, si è però tradito: la band non doveva essere una sorpresa per entrambi? Uno scivolone che comunque non ha tolto nulla alla tenera promessa d’amore della coppia, che finalmente dovrà giurarsi amore eterno con le famiglie di entrambi: Justo sarà costretto a invitare, come per sua stessa ammissione, la sua numerosa famiglia e festeggiare il lungo legame con la sua Sole.