Sanremo Giovani, Stefano De Martino cambia il regolamento

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino riscrive le regole di Sanremo 2027 e cambia il regolamento di Sanremo Giovani. La preparazione del Festival è ormai entrata nel vivo e il conduttore sta già rispettando la promessa di regalare al pubblico una kermesse rinnovata.

Stefano De Martino cambia le regole di Sanremo Giovani

Il primo cambiamento, annunciato direttamente dalla Rai in un comunicato ufficiale, riguarda Sanremo Giovani. “Sarà online, da venerdì 7 agosto, il Regolamento di Sanremo Giovani 2026, il percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana e che introduce un meccanismo diverso rispetto alle precedenti edizioni”, si legge nella nota diffusa dall’azienda di viale Mazzini.

“Il progetto, guidato dal Direttore Artistico Stefano De Martino e Direzione Intrattenimento Prime Time RAI, si conferma laboratorio privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei talenti emergenti, ma con una novità destinata a rendere il percorso ancora più competitivo e prestigioso: al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027”.

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani

Qual è dunque il nuovo regolamento di Sanremo Giovani? Nella prima fase ci sarà l’ascolto dei brani da parte della Commissione Musicale che consentirà di selezionare 60 artisti che prenderanno parte ad audizioni dal vivo.

Alla fine delle audizioni saranno indicati i 15 artisti di Sanremo Giovani che si aggiungeranno ai 15 cantanti arrivati da Area Sanremo. I 30 artisti saranno sottoposti ad una nuova fase di selezione che si svolgerà direttamente a Sanremo, dal vivo e in due week end, alla presenza di Stefano De Martino.

Solamente 6 artisti riusciranno a sputarla suddivisi in 3 provenienti da Area Sanremo e 3 da Sanremo Giovani. A questo punto i cantanti avranno la possibilità di farsi conoscere dal pubblico, esibendosi in prima serata su Rai 1.

Il 18 dicembre 2026 andrà in scena la finalissima di Sanremo Giovani 2026 con un appuntamento in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. I cantanti finalisti si esibiranno di fronte alla Commissione Musicale e verrà individuato un solo vincitore. L’artista scelto arriverà direttamente al Festival di Sanremo 2027, gareggiando nella categoria dei Campioni. Non ci sarà dunque, come lo scorso anno, una gara parallela fra le Nuove Proposte.

Il nuovo regolamento conferma la voglia di Stefano De Martino di creare una vera e propria differenziazione con l’edizione precedente di Carlo Conti. L’innovazione rappresenta dunque la cifra stilistica del nuovo Sanremo del conduttore.

Va specificato che in realtà la scelta fatta da Stefano De Martino non è del tutto una novità. L’accesso diretto del vincitore di Sanremo Giovani al Festival di Sanremo fra i Big venne infatti adottato già nel 2019 da Claudio Baglioni in una delle edizioni più apprezzate della kermesse.

Va detto che la scelta negli anni si è dimostrata piuttosto fortunata. Nel dicembre 2018 ad arrivare all’Ariston grazie a questo regolamento fu Mahmood che trionfò in quell’edizione con il brano Soldi, battendo Ultimo, super favorito, e la sua I tuoi particolari.

Nel dicembre del 2021 con Amadeus alla guida del Festival fu Tananai ad arrivare all’Ariston, portando il brano Sesso occasionale e diventando una voce apprezzata della musica italiana.