Sanremo 2027, Carlo Conti: “De Martino non ha bisogno di consigli”. E dice la sua sul cambio del regolamento

Sanremo 2027 è ancora lontano, ma il dibattito sulle novità è già iniziato. E Carlo Conti ha voluto dire la sua sul nuovo corso del Festival

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IPA Carlo Conti commenta le novità di Sanremo 2027

Nonostante l’estate sia alle porte e l’attenzione sia già rivolta ai tormentoni che accompagneranno i prossimi mesi, c’è chi guarda già avanti. E quando si parla di musica in Italia, il pensiero corre inevitabilmente a Sanremo 2027.

Stefano De Martino, nuovo conduttore del Festival, ha già annunciato le date della prossima edizione. Intanto continuano a circolare indiscrezioni sulle possibili novità del regolamento, tra cui una serata dedicata all’Eurovision Song Contest.

Mentre il dibattito si accende tra addetti ai lavori e appassionati, anche Carlo Conti, che il Festival lo conosce molto bene, ha voluto dire la sua.

Sanremo 2027, Carlo Conti su De Martino e il regolamento

Cinque edizioni alla guida del Festival musicale più seguito d’Italia non sono certo poche. Un’esperienza che pesa, ma che porta con sé anche un occhio allenato quando si tratta di riconoscere i talenti e capire dove sta andando la televisione.

Da questo punto di vista, Carlo Conti ha dimostrato più volte di saperci vedere lungo. Sono tanti i tormentoni e gli artisti passati dal palco dell’Ariston durante le sue edizioni del Festival. E se uno come lui ha scelto di fare un endorsement a Stefano De Martino, annunciandolo come nuovo conduttore di Sanremo 2027 direttamente dal palco dell’Ariston, qualcosa vorrà pur dire.

Una fiducia che, a distanza di mesi, sembra essere rimasta intatta. Durante la presentazione del Tim Summer Hits, il programma Rai che lo vede ancora una volta protagonista, Conti ha confermato la stima nei confronti del volto di Affari Tuoi.

“Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee”, ha spiegato ai giornalisti che gli chiedevano se avesse lasciato qualche suggerimento al suo successore.

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E di idee nuove, negli ultimi tempi, se ne parla parecchio. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’edizione 2027 potrebbe portare con sé una modifica del regolamento, con una sorta di gara parallela per individuare il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest e una serata interamente dedicata.

Un’ipotesi che il buon Conti, da sempre molto misurato quando si parla del Festival, non ha voluto (o potuto) confermare né smentire: “Se ci sarà questa variazione, vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla. L’importante è che ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana”.

Una cosa, però, sembra mettere tutti d’accordo: con De Martino al timone, curiosità e aspettative per la prossima edizione non mancano di certo.

L’estate musicale di Carlo Conti

Se il capitolo Sanremo sembra ormai archiviato, almeno per il momento, Carlo Conti non ha alcuna intenzione di allontanarsi dalla musica. Anzi. Anche quest’anno il conduttore torna al timone del Tim Summer Hits, l’evento musicale che inaugura di fatto la stagione dei concerti e dei tormentoni estivi.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta Andrea Delogu per quattro serate all’insegna della musica dal vivo in programma il 21, 22, 23 e 24 giugno nella cornice di Piazza del Popolo, a Roma. Sul palco saliranno ben 80 artisti per portare i loro successi davanti al pubblico della Capitale.

Per chi non riuscirà a esserci, niente paura: le serate saranno registrate e trasmesse su Rai 1 nel corso del mese di luglio, portando nelle case degli italiani alcuni dei brani che accompagneranno l’estate 2026.