Anticipazioni Tim Summer Hits del 31 luglio, la scaletta dell’ultima puntata su Rai1

IPA Tim Summer Hits, Carlo Conti e Andrea Delogu

Il gran finale di stagione è arrivato e la colonna sonora dei mesi più caldi dell’anno si prepara a salutare il pubblico televisivo. Questa sera, venerdì 31 luglio, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta e ultima puntata del TIM Summer Hits 2026. Da una gremitissima Piazza del Popolo a Roma, la coppia di conduttori formata da Carlo Conti e Andrea Delogu ci guida attraverso il meglio della musica italiana, in un evento che celebra i tormentoni e le hit che ci stanno accompagnando in questo periodo dell’anno.

Tutti i cantanti in scaletta a Piazza del Popolo: i nomi dell’ultima puntata

Come di consueto, si alternano su unico palco identità musicali diverse, mostri sacri della canzone ed emergenti che vivono di streaming. Una proposta eterogenea, che accontenta tutti e che ha fatto da colonna sonora di quest’estate caldissima e che sta per arrivare al suo giro di boa. La scaletta prevista per la serata conclusiva è particolarmente ricca e promette un ritmo incalzante.

Sul palco capitolino si alterneranno performance dal vivo di altissimo profilo. Tra i protagonisti attesi ci sono Irama, Gaia, Ermal Meta, Baby K, Frah Quintale, Levante, Aiello, Chiello, Gio Evan, Il Tre, Leo Gassmann, Paola Turci e Sal Da Vinci. Spazio anche alle collaborazioni inedite e ai duetti che stanno dominando le classifiche, come Francesco Renga e Giusy Ferreri, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, l’irresistibile accoppiata tra Orietta Berti e Il Rosso, Maria Antonietta e Colombre, oltre al feat tra Welo e Anna Tatangelo. A completare la serata saranno le esibizioni di Angelica Bove, Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Settembre e Trigno.

Dove vedere il TIM Summer Hits 2026 e lo speciale Remix in arrivo

Oltre all’intrattenimento dal vivo sul main stage, il programma conferma il suo forte legame con il territorio crossmediale. Il dietro le quinte vedela presenza di Nicol Angelozzi per Rai Radio2, pronta a intercettare le emozioni e gli aneddoti degli artisti a caldo, appena scesi dal palco.

Sappiamo che le serate non sono in diretta ma sono state registrate a giugno, in Piazza del Popolo a Roma, per poi essere riproposte su Rai 1 nelle varie prime serate settimanali. Lo show musicale di Carlo Conti non ha infatti avuto una collocazione fissa ma si è spostato a seconda delle esigenze di palinsesto, in gran parte condizionato dai Mondiali di Calcio 2026 poi vinti dalla Spagna. La musica dell’estate è però andata in onda quasi sempre di venerdì, diventando così un appuntamento fisso per i milioni di telespettatori che si fermano a guardare di fronte alla tv.

L’appuntamento per seguire la chiusura di questa fortunata edizione è fissato per stasera a partire dalle 21.30 su Rai 1, ma l’evento sarà fruibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Per chi non fosse pronto a dire addio alla musica dell’estate, il viaggio non finisce del tutto: venerdì 7 agosto andrà infatti in onda lo speciale TIM Summer Hits Remix, una puntata amarcord per raccogliere le esibizioni più belle ed emozionanti viste in questa stagione. E ci sarà ancora da divertirsi parecchio.