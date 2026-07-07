DiLei lancia DiLei Oltre, il nuovo progetto su Substack dedicato a te

DiLei sbarca su Substack con DiLei Oltre, un nuovo spazio dedicato a contenuti esclusivi su coaching, crescita personale e lettura. Un progetto editoriale pensato per chi vuole rallentare, leggere con più attenzione e fare parte di una conversazione più vera.

Cos’è Substack e come funziona

Substack è una piattaforma indipendente di pubblicazione di articoli e podcast che permette di pubblicare contenuti che vengono inviati direttamente alle lettrici in forma di newsletter, senza intermediari algoritmici. I contenuti arrivano infatti direttamente nella casella email, quando vogliamo noi e quando vuoi tu. È possibile seguire gratuitamente le pubblicazioni che più ti interessano, lasciare commenti e interagire direttamente con chi scrive — uno spazio pensato per una lettura più lenta e intenzionale.

Perché l’abbiamo scelta

In più di dieci anni di attività, la redazione di DiLei ha attraversato ogni trasformazione del panorama editoriale digitale: dai social ai video, dai reel alle dirette, dagli approfondimenti evergreen ai contenuti di attualità. Ogni cambiamento è stato un’opportunità per raggiungere nuove lettrici e sperimentare nuovi formati, senza mai perdere di vista la qualità editoriale che da sempre ci contraddistingue.

Oggi, in un ecosistema dell’informazione sempre più dominato dalla velocità e dalla quantità, abbiamo scelto di aprire uno spazio diverso, dedicato a contenuti che richiedono — e meritano — più attenzione. DiLei Oltre nasce da questa scelta editoriale consapevole.

Cosa troverai su DiLei Oltre

La newsletter inaugura con due rubriche esclusive. Scomodamente, curata da Emanuela Bargetto, coach e formatrice, esplora le domande che riguardano il senso del nostro vivere quotidiano — quelle che più spesso lasciamo ai margini. Pillole di lettura, a cura di Sara e Barbara, porta ogni due settimane consigli di lettura, recensioni e anteprime delle interviste esclusive agli autori presenti su DiLei.it.

I contenuti di DiLei Oltre saranno pubblicati in esclusiva su Substack, a eccezione delle interviste agli autori di Pillole di lettura, che troverai anche sul sito.

E poi? Al momento abbiamo tante idee ma ci faremo guidare anche dai tuoi riscontri. Un aspetto prezioso di questa piattaforma, infatti, è la possibilità di avere uno scambio diretto con chi ci legge, creando uno spazio di condivisione e confronto.

Come seguirci

Seguirci su Substack è semplice: basta iscriversi gratuitamente alla pubblicazione qui e i nuovi contenuti arriveranno direttamente nella tua casella email.

Ma DiLei Oltre non è solo una newsletter da leggere: è uno spazio di confronto. Sotto ogni articolo è possibile lasciare un commento, rispondere a quello di un’altra lettrice, aprire una conversazione con la redazione. Se vuoi essere sicura di non perderti nulla, puoi attivare le notifiche dal tuo profilo — così ogni nuova uscita ti verrà inviata nel momento in cui viene pubblicata.

Vediamo dove ci porterà questa nuova avventura: siamo abituate a rinnovarci e siamo contente di farlo insieme a te.