Segui DiLei su Google Discover, i contenuti che ti interessano sempre a portata di feed

DiLei

Tra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, non è sempre facile trovare il momento per cercare informazioni utili o leggere contenuti che possano davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. E spesso, quando nasce una curiosità o un dubbio, non è detto che si abbia il tempo di mettersi a cercare subito la risposta.

Proprio per questo da oggi è possibile seguire DiLei anche su Google Discover, lo spazio personalizzato di Google che propone contenuti in base ai tuoi interessi e alle tue abitudini di navigazione: un ambiente pensato per portare le informazioni direttamente da te, senza doverle cercare attivamente.

Dai consigli di benessere e salute fino ai post su relazioni e psicologia, dalle ultime tendenze beauty e moda fino all’oroscopo, dagli approfondimenti su casa e genitorialità, fino alle storie che ogni giorno raccontano il mondo femminile in tutte le sue sfumature: seguire DiLei significa avere un accesso ancora più semplice e diretto a tutto quello che produciamo, in ogni formato, compresi video e post social.

Come seguire DiLei su Google Discover

Per iniziare a seguire DiLei, basta cliccare sul pulsante dedicato che trovi all’interno di ogni pagina del sito: verrai reindirizzata alla pagina ufficiale del magazine su Google.

Una volta lì, è sufficiente cliccare su “Segui” per attivare il follow: da quel momento, i contenuti di DiLei compariranno più facilmente nel tuo feed personalizzato, accompagnandoti tra una pausa e l’altra della giornata con idee, consigli e approfondimenti.

Un’informazione che arriva quando serve

Seguire DiLei su Google Discover significa rendere l’informazione più accessibile e vicina ai propri interessi: non è più necessario cercare attivamente le notizie, sono i contenuti a raggiungerti, nel momento migliore e nel contesto per te più comodo. A volte basta uno scroll per trovare l’ispirazione giusta, la risposta che cercavi o semplicemente una storia capace di farti sorridere, riflettere o emozionarti.