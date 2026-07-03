Un posto al sole, le anticipazioni del 6 luglio 2026: Damiano è a un bivio

Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 3 luglio 2026

Venerdì 3 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nauseata da quanto appreso su Eduardo e schiacciata dai sensi di colpa per le bugie che sta dicendo a Clara, Rosa farà un disperato appello a Damiano, che intanto vorrebbe affrontare Grillo per quello che ha cercato di fare contro la propria famiglia. La notizia che la speaker Ambra Mancini, su cui Roberto puntava, passerà alla concorrenza, causa un nuovo confronto tra lui e Michele. Rossella ha l’occasione di partecipare a un congresso medico, che le consentirebbe di prendere contatti per una sua eventuale esperienza all’estero, ma il desiderio di restare accanto a Nunzio sembra raffreddare quella prospettiva.

Anticipazione della puntata del 6 luglio 2026

Alla vigilia di una decisione difficile, Damiano ripercorre i momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Cristina è pronta a comunicare al padre l’intenzione di trasferirsi dalla madre, lasciando in sospeso la reazione di Ferri. Intanto, una nuova notizia sulla radio Di Stefano Mori scatena l’irritazione dell’imprenditore e alimenta la gelosia di Marina.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.